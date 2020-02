TIBCO è Big Data Digital Leadership

Secondo Ventana Research TIBCO trasforma i Big Data in dati utilizzabili in real-time per i propri clienti

TIBCO Software ha annunciato di essere stata nominata vincitrice del premio Ventana Research Big Data Digital Leadership Award.

Il premio evidenzia il successo ottenuto da TIBCO supportando Fannie Mae nel potenziamento della propria infrastruttura dati enterprise attraverso soluzioni di integrazione.

Il premio annuale Ventana Research Digital Leadership Award, giunto quest’anno alla sua 12a edizione, offre un riconoscimento alle organizzazioni e agli individui che sfruttano la tecnologia per promuovere sia il business che l’IT.

Il premio Big Data Award, vinto in questa occasione da TIBCO, è assegnato all’individuo e/o all’azienda dotata di leadership ed eccellenza comprovate nell’applicazione e nella gestione dei Big Data e delle relative tecnologie, a supporto della gestione sia dei dati che delle informazioni.

Attraverso la propria visione volta a stimolare il business digitale attraverso l’abilitazione ad assumere decisioni migliori e azioni più veloci e smart, basandosi sulla piattaforma TIBCO Connected Intelligence Cloud, l’azienda ha consentito una sostenibilità mission-critical per Fannie Mae e fornito la possibilità all’infrastruttura del cliente di trasmettere oltre 20 milioni di messaggi ogni giorno tra end point.

Come riferito in una nota ufficiale da Fred Studer, chief marketing officer di TIBCO: «Oggi, le infrastrutture delle aziende con cui operiamo sono in grado di elaborare query e messaggi in modo istantaneo, con più orchestrazione in tempo reale o pressoché tale, un enorme salto in avanti rispetto ai processi legacy guidati dalla schedulazione che venivano impiegati in precedenza. Si tratta di una best practice in tema di big data, i quali, se gestiti in modo corretto, possono avere un impatto significativo su un’impresa. È un onore ricevere da Ventana Research questo premio prestigioso, che riconosce TIBCO come un leader nella gestione di quantitativi massivi di dati, sottolineando inoltre come le nostre soluzioni possano fare una differenza incredibile nella operatività quotidiana del business dei nostri clienti».

Per Arindam Gupta, principal architect di Fannie Mae: «Essere riconosciuti come leader nello spazio dei dati da Ventana è un’importante conferma del successo e della visione di questa impresa. Essere lodati e riconosciuti dai propri pari significa che non si sta solo operando come un’azienda, ma che si è raggiunta l’eccellenza».

I premi Ventana Research Digital Leadership Award sono pensati per evidenziare la leadership e l’utilizzo di applicazioni di business o tecnologia che contribuiscono in modo significativo a migliorare l’efficienza, la produttività e le prestazioni di un’organizzazione.

I premi abbracciano nove categorie: Analytics, Big Data, Customer Experience, Tecnologia Digitale, Gestione del Capitale Umano, Marketing, Ufficio Finanza, Operazioni e Supply Chain e Vendite, con un premio cumulativo.