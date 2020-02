Proofpoint lancia le prime soluzioni integrate per la protezione da Business Email Compromise (BEC) e Email Account Compromise (EAC)

Inoltre, per aiutare le organizzazioni a combattere gli attacchi avanzati che sfuttano la posta elettronica e i vettori cloud, Proofpoint ha introdotto numerose innovazioni in Proofpoint Cloud App Security Broker (CASB)

Proofpoint, specialista nella sicurezza informatica e compliance, presenta le prime soluzioni integrate end-to-end del mercato in grado di rispondere ad attacchi business email compromise (BEC) e email account compromise (EAC), combinando le proprie tecnologie e competenze, tra cui: gateway email sicuro, protezione avanzata dalle minacce, threat response, autenticazione email, formazione sulla consapevolezza della sicurezza e protezione degli account cloud. Inoltre, per aiutare le organizzazioni a combattere gli attacchi avanzati che sfuttano la posta elettronica e i vettori cloud, Proofpoint ha introdotto numerose innovazioni in Proofpoint Cloud App Security Broker (CASB), per salvaguardare le applicazioni cloud utilizzate quotidianamente dai dipendenti, come Amazon Web Services, Box, Google G Suite, Microsoft Office 365 e Slack.

“Gli attacchi BEC e EAC sono costati alle aziende oltre 26 miliardi di dollari in tutto il mondo e hanno portato richieste di risarcimento alle assicurazioni IT superiori ad ogni altra minaccia, compresi i ransomware. Le nostre nuove soluzioni integrate sono le prime sul mercato ad affrontare il problema con un approccio end-to-end che contrasta tutte le tecniche usate dagli aggressori,” dichiara Ryan Kalember, executive vicepresident of Cybersecurity Strategy di Proofpoint. “Il 94% delle violazioni dei dati inizia con attacchi che prendono di mira le persone tramite email2. Le minacce più avanzate stanno ora combinando tecniche email e vettori cloud, per cui un singolo messaggio di posta pericoloso può portare a un’intrusione in un account cloud, che a sua volta può causare attacchi di phishing o frodi email all’interno e lungo tutta la filiera aziendale. Monitoriamo milioni di utenti nel cloud e le innovazioni portate in CASB – abbinate alle nuove soluzioni integrate BEC/EAC – aiuteranno i clienti a garantire alle loro organizzazioni una protezione completa e focalizzata sulle persone, per contrastare questi costosi attacchi”.

I criminali informatici stanno realizzando attacchi sempre più combinati tra email e cloud, e per questo le aziende hanno bisogno di soluzioni che integrino la sicurezza su tutti i canali. Organizzazioni di tutto il mondo si affidano a Proofpoint Cloud App Security Broker (CASB), la soluzione che fornisce un approccio unico, consapevole dei rischi e incentrato sulle persone, che offre visibilità e controllo sulle applicazioni cloud, consentendo al contempo ai team di sicurezza di implementare i servizi cloud con fiducia.

Le nuove funzionalità di CASB includono:

o Nuove capacità automatiche di rilevazione e correzione di applicazioni dannose di terze parti in Microsoft Office 365 e Google G Suite. Questa innovazione contribuirà a fermare gli attacchi che potrebbero iniziare via email e avviare applicazioni di terze parti che forniscono agli aggressori permessi e accessi persistenti al sistema.

o Aumento delle capacità di rilevazione delle attività di file sospetti in Microsoft Office 365 grazie all’integrazione con la threat intelligence di Proofpoint.

o Potenziamenti degli accessi basati sul rischio che rilevano se un dispositivo di un utente non è utilizzato, limitandone l’accesso, e la capacità di determinare i livelli di rischio durante il login e di rispondere con controlli adattivi, come l’autenticazione multi-fattore.

o Aumento di visibilità sulla shadow IT in 46.000 applicazioni con oltre 50 specifiche per ogni applicazione.

o Miglioramento della Data Loss Prevention in tempo reale per le applicazioni approvate attraverso l’integrazione con Proofpoint Browser Isolation