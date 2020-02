Dell Technologies aggira i vincoli operativi degli ambienti edge

Il portafoglio di software e sistemi ampliato con nuove funzionalità per aiutare i clienti a trarre ulteriore valore dai dati

Dell Technologies ha annunciato nuove soluzioni a supporto di tutti quei clienti che necessitano di massimizzare il valore dei dati provenienti dai miliardi di dispositivi residenti in ambito edge, al di fuori dei data center tradizionali, e sensibili al fattore tempo.

Le nuove proposte, che comprendono nuovi design per edge server, data center modulari più compatti, gestione potenziata della telemetria e un engine analitico per gli stream di dati, consentono infatti ai clienti di dare valore ai propri dati, ovunque essi risiedano.

Come riferito in una nota ufficiale da Jeff Boudreau, presidente dell’Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies: «La nuova sfida nell’era Next Decade evolve da un concetto di data governance di volumi sempre più considerevoli di dati a uno basato sulla maggiore valorizzazione dei dati ai fini di business, che risiedono nei diversi ambienti edge, nei data center e nei cloud pubblici. Il nostro portafoglio ingegnerizzato aiuta i clienti ad affrontare i vincoli operativi degli ambienti edge e ricavare analytics per ottenere migliori insight di business – ovunque l’edge sia».

Sono diverse le definizioni di “edge” che troviamo, ma spesso mancano di una visione strategica: l’edge infatti non è un singolo ambiente, bensì un insieme di caratteristiche e limitazioni che toccano ampiezza di banda di rete, competenze IT, sicurezza, ambiente operativo, occupazione di spazio e alimentazione.

I top player IT stanno ripensando il posizionamento di applicazioni e infrastrutture distribuendole quanto più vicino possibile al punto in cui vengono creati i dati, in modo da ridurre la latenza e velocizzare i tempi di risposta. Ciò permette di ottenere insight in tempo reale direttamente in ambito edge per guidare il processo decisionale e migliorare la competitività.

Dell Technologies offre ai clienti nuovi sistemi e soluzioni software supportando i clienti nelle loro attuali sfide:

Dell EMC PowerEdge XE2420

Il nuovo modello Dell EMC PowerEdge XE2420 è un server ad alte prestazioni, compatto e a profondità ridotta, progettato per le non inconsuete situazioni in cui lo spazio per le installazioni edge è scarso.

Il sistema è particolarmente indicato, per esempio, per assicurare i livelli di prestazioni, disponibilità e sicurezza richiesti dagli operatori di telecomunicazione impegnati a realizzare le reti edge, necessarie per l’implementazione del 5G.

Il server Dell EMC PowerEdge XE2420 è un sistema flessibile a due socket e bassa latenza che consente di aggiungere fino a quattro acceleratori e 92TB di capacità storage per server allo scopo di gestire i crescenti requisiti delle applicazioni business e dell’analytics.

Progettato per ambienti ostili, il sistema è certificato Network Equipment-Building System con una tolleranza di temperature operative estesa e una cover frontale opzionale con filtro per ambienti polverosi. Le porte di I/O e l’alimentazione sono accessibili frontalmente per facilitare gli interventi di manutenzione sul campo.

Dell EMC Modular Data Center Micro 415

Progettato seguendo requisiti specifici espressi dai clienti, questo nuovo sistema Dell EMC Modular Data Center Micro 415 (MDC Micro) integra in una soluzione più compatta le capacità IT di un data center di livello enterprise comprensive di alimentazione, raffreddamento e gestione remota, mantenendo un ingombro più corto e più stretto di un posto auto.

I clienti possono così implementare un data center completo all’interno di contesti che non sarebbero altrimenti considerati adatti, come per esempio la base di una BTS per telecomunicazioni cellulari.

Il sistema MDC Micro fornisce una migliore protezione fisica delle apparecchiature IT operanti in ambito edge grazie a involucri resistenti alle temperature, sportelli con serratura e un’opzione per rilevatori di fumo e sistemi per la soppressione di fiamma.

Dell EMC iDRAC9 Datacenter

La nuova tecnologia di gestione integrata Dell Remote Access Controller, iDRAC 9 Datacenter, aggiunge le funzionalità per l’analisi degli stream di dati che risultano essenziali per la comprensione operativa di tutti i server Dell EMC PowerEdge installati nell’ambiente edge.

iDRAC 9 Datacenter aiuta i clienti a soddisfare le necessità di deployment, protezione e funzionamento operativo degli ambienti edge. La capacità di deployment remoto può ridurre il tempo di presenza dell’amministratore di sistema successivamente al setup iniziale fin del 99,1% per server rispetto al deployment manuale.

Grazie allo streaming della telemetria di iDRAC 9, i clienti possono ottimizzare gli aspetti operativi e creare analisi predittive che aiutano a raggiungere prestazioni di picco, ridurre le interruzioni e prevenire il rischio.

L’attivazione automatica dei certificati è una novità studiata per implementare con facilità la sicurezza sia negli ambienti edge che nelle sedi centrali senza intervento dell’operatore.

Con 20 nuovi report metrici che forniscono quasi 2,9 milioni di data point per server, i dipartimenti IT dei clienti possono far leva sulla AI per sviluppare routine operative personalizzate sulla base dei dati specifici che desiderano analizzare per uno o per tutti i sistemi dotati di iDRAC 9 ovunque si trovino.

Dell EMC Streaming Data Platform

La nuova Dell EMC Streaming Data Platform permette di caricare e analizzare gli stream di dati provenienti dall’ambito edge. I clienti possono ora semplificare la gestione delle infrastrutture per raccogliere insight business critical e concentrarsi su nuove opportunità di miglioramento delle infrastrutture dati.

Questa piattaforma enterprise-ready mette a disposizione un’unica soluzione per tutti i dati dei clienti (siano essi in streaming o meno) con scalabilità automatica del caricamento, storage a livelli con richiamo storico on-demand e unified analytics per ottenere insight sia storici che in tempo reale.