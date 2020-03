Techedge e Talentia portano valore al mercato HCM e CPM in Italia

Techedge fa leva sulle sue competenze HCM per ampliare il proprio portfolio d’offerta per aziende di diverse dimensioni

Techedge, system integrator, digital solutions e advisory per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale sulle aziende clienti, ha identificato in Talentia CPM il software ideale per le PMI interessate a gestire progetti di corporate performance management in maniera snella e veloce.

La partnership tra Talentia Software e Techedge, permetterà a quest’ultima di mettere a frutto la completezza e flessibilità della piattaforma Talentia CPM, che può essere sfruttata in SaaS, ospitata in cloud (Hosting) o on-premise, per le aziende di diverse dimensioni operanti in tutti i settori industriali.

Techedge, infatti, supporta le imprese introducendo innovazione che crei valore reale e che consenta di identificare opportunità di business inesplorate per trasformarle in realtà.

Il valore che Techedge porta al mercato nasce, dunque, dalla combinazione unica tra visione di business pragmatica ed eccellente capacità di delivery. Un approccio che si basa su fiducia, obiettivi condivisi e relazioni costruttive: per questo i clienti considerano Techedge un partner di fiducia.

Non a caso, l’opportunità legata alla partnership con Talentia è stata subito chiara a Marco Cambi, Partner & Practice Director in Techedge, per il quale: «La partnership con Talentia rappresenta un’opportunità importante per ampliare il portfolio della nostra offerta facendo leva sulle importanti competenze HCM già presenti nella nostra Practice. Oltre alla affidabilità delle soluzioni, ritroviamo in Talentia caratteristiche di agilità e flessibilità che hanno sempre contraddistinto il nostro modo di lavorare e che ci permettono di soddisfare esigenze specifiche dei clienti senza aggiungere complessità».

A sua volta, Marco Bossi, Managing Director di Talentia in Italia, ha aggiunto: «Techedge Group è un partner strategico per Talentia Software. La partnership aiuterà entrambe le società a fornire servizi innovativi e di qualità ai rispettivi clienti e apporterà ulteriore valore al mercato HCM e CPM in Italia».