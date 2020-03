Bitdefender al lavoro per formare gli studenti universitari

Lo scorso 6 marzo, l’azienda era presso la Scuola Universitaria professionale della Svizzera per contrastare la cyber-security skills shortage

Lo scorso 6 marzo, Denis Valter Cassinerio, Regional Director Sud Europa di Bitdefender, ha tenuto una lecture presso la Scuola Universitaria professionale della Svizzera.

All’interno del corso Sistemi Informativi per Aziende in Rete, tenuto dal Professore Marco Morfino presso l’Università SUPSI di Lugano, il manager di Bitdefender si è rivolto agli studenti della facoltà di Ingegneria Gestionale in un incontro formativo.

Obiettivo dell’intervento: introdurre agli studenti le logiche della gestione del rischio, nell’ambito del controllo dei sistemi informativi, fornendo gli elementi di base per approfondire la governance della gestione del dato, lo scenario di rischio delle infrastrutture e sistemi con una visione di insieme dei quadri normativi internazionali in merito alla protezione dei dati.

Durante la sessione è stato inoltre approfondito il tema della sicurezza in ambito healthcare, toccando uno dei temi e settori di maggiore attenzione, in merito alla attività del cybercrime.

Quando la conoscenza è al servizio della formazione

L’incontro testimonia l’impegno di Bitdefender nel portare il proprio contributo e le proprie conoscenze a beneficio della formazione e della preparazione delle generazioni che saranno chiamate nel mondo del lavoro a gestire e proteggere l’identità digitale dei cittadini.

La mancanza di formazione adeguata nel settore della cybersecurity accompagnata dalla scarsità di professionisti specializzati rende, infatti, più vulnerabili aziende, pubbliche amministrazioni, governi, e oggi rappresenta il motivo principale per cui gli attacchi informatici sono in continuo aumento.

In questo scenario, l’esperto in cyber security è una figura chiave per aziende e organizzazioni, che oggi non possono farne a meno. Nonostante la domanda di queste figure professionali sia in costante crescita, la risposta si rivela però inadeguata: per contrastare quindi il fenomeno della “cyber-security skills shortage” la formazione diventa un aspetto cruciale.

Come riferito in una nota ufficiale da Denis Valter Cassinerio, Regional Director Sud Europa di Bitdefender: «La cybersecurity è un tema imprescindibile e di vitale importanza e Bitdefender riflette con questa attività la propria responsabilità nel contribuire allo sviluppo di una società etica e sostenibile».