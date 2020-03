Accesso gratuito alla software intelligence di Dynatrace

L’iniziativa varata da Dynatrace punta a supportare le organizzazioni in prima linea nei settori dei viaggi, della logistica e della sanità

Un accesso di prova gratuito ed esteso alla piattaforma Dynatrace Software Intelligence, fino al 19 maggio 2020 per tutti i nuovi utenti.

È quanto ha annunciato Dynatrace che, durante il periodo di contrasto globale al Coronavirus, intende offrire anche accesso gratuito a Dynatrace Real User Monitoring (RUM) for SaaS vendor experience, addirittura fino al 19 settembre 2020.

Queste iniziative nascono per supportare le organizzazioni, in particolare quelle in prima linea nei settori dei viaggi, della logistica e della sanità, nel mantenere produttivi i loro team e garantire elevate prestazioni digitali nella fase di contrasto mondiale al Coronavirus.

Come riferito in una nota ufficiale da John Van Siclen, CEO di Dynatrace: «È un evento senza precedenti e le aziende dovranno fidarsi più che mai delle proprie applicazioni e infrastrutture IT per garantire la produttività dei dipendenti e la soddisfazione dei clienti. Questo è il nostro business, aiutare le organizzazioni IT a garantire le prestazioni e la disponibilità di applicazioni e infrastrutture dall’esterno, dal punto di vista degli utenti. La nostra piattaforma è altamente automatizzata, molto facile da implementare e fornisce un time-to-value estremamente rapido. Abbiamo un ruolo importante da svolgere quando le aziende devono accedere rapidamente ai programmi di lavoro da casa, e siamo lieti di poterle aiutare».

Dynatrace offre un accesso di prova gratuito ed esteso alla sua piattaforma di software intelligence fino al 19 maggio 2020 per aiutare i team IT sotto organico ad adattarsi rapidamente alla situazione in evoluzione. In pochi minuti, le organizzazioni possono implementare Dynatrace e in poche ore possono ottenere un’osservabilità precisa su una vasta gamma di applicazioni, nonché sul cloud pubblico sottostante e le infrastrutture ibride che le supportano. Con il suo motore AI unificato, Davis, Dynatrace si auto-analizza, apprende e monitora continuamente il comportamento di app, infrastrutture e utenti. Quando il comportamento si discosta dalla normalità, il sistema identifica il problema che interessa gli utenti o i servizi e quindi avvisa i membri del team appropriati su cosa fare per rimediare automaticamente: senza perdite di tempo, senza falsi positivi.

Per garantire disponibilità e prestazioni delle applicazioni SaaS e mantenere la produttività degli utenti SaaS da remoto, Dynatrace offre anche l’uso gratuito di Dynatrace Real User Monitoring (RUM) for SaaS vendor experience tramite l’estensione del browser web, fino al 19 settembre 2020. Se gli utenti che fanno affidamento su queste applicazioni riscontrano tempi di risposta scadenti o contrastanti, Dynatrace SaaS Vendor RUM individua la causa principale di qualsiasi problema, consentendo la risoluzione per garantire che la forza lavoro da remoto rimanga produttiva.