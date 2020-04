5 nuovi candidati consiglieri nel Consiglio Direttivo di AUSED

In occasione dell’Assemblea Generale 2020, l’Associazione italiana che riunisce i CIO ha nominato in tutto ben 14 candidature per il biennio 2020-2021

AUSED ha annunciato le nuove cariche sociali per il biennio 2020-2021.

Lo scorso giovedì 26 marzo 2020 si è, infatti, svolta in modalità virtuale l’annuale Assemblea Associativa AUSED aperta dal Presidente Andrea Provini (già Global CIO di Bracco Imaging), riconfermato per la quarta volta consecutiva e per acclamazione.

Dopo la presentazione degli obiettivi e degli impegni per il 2020-21 e la sottolineatura dell’impegno di AUSED anche in questo particolare periodo, si è passati alla nomina delle Cariche Sociali, che quest’anno ha visto l’entrata di ben cinque nuovi Consiglieri, ossia Bartolozzi Massimiliano di Lucart, Guerra Luca di Prima Industrie, Ingletti Giuseppe di Management Consulting Firm, Pezzutto Francesco di Vimar, e Setaro Diana, di Bosch Rexroth.

Le candidature per il nuovo biennio, accettate all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, sono state 14, un numero considerevole e coerente con gli ambiziosi obiettivi che Aused si è data per il nuovo biennio.

Oltre ai 5 nuovi consiglieri già riportati sopra, sono quindi da aggiungere:

Bettoni Andrea di Nexion;

Caleffi Alessandro di Acs Dobfar;

Ciuccarelli Francesco di Alpitour;

Curzietti Enrico, Colacem Gruppo Financo;

Daconto Giovanni di Ariston Thermo Group;

Lombardi Stefano di NPO Sistemi;

Moroni Mario di SC Sviluppo Chimica;

Provini Andrea di Bracco Imaging;

Salierno Riccardo di Gruppo Sapio.

I membri del Collegio dei Probiviri sono invece i seguenti:

Caramella Luca, socio onorario

Fucili Gilberto, socio onorario

Saluta Claudio, socio onorario

Gatti Francesca sarà, anche per questo biennio, Tesoriere e Segretario Generale.