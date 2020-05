Linksys e Tanaza insieme per una gestione del cloud senza paragoni

L’estensione della partnership tra le due aziende sfrutta un maggior numero di tecnologie Tanaza integrate sulle piattaforme hardware Linksys

Dopo aver stretto già nel 2018 una collaborazione, che ha portato al lancio di Linksys Cloud Manager, la società milanese specializzata in software per la gestione del cloud Wi-Fi Tanaza e Linksys hanno annunciato un’estensione della loro partnership.

Da qui l’annuncio congiunto per portare a un’ulteriore livello di evoluzione la piattaforma software Linksys Cloud Manager affinché, oltre a essere una proposta di valore per MSP e amministratori di rete, sia anche in grado di migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti.

Nello specifico, il nuovo accordo sfrutta un maggior numero di tecnologie Tanaza integrate sulle piattaforme hardware di Linksys e promuove una collaborazione, un’accelerazione e un’ottimizzazione dello sviluppo per creare una piattaforma cloud definitiva per gli utenti aziendali.

Obiet tivo congiunto: guidare l’innovazione per fornire ai fornitori di servizi gestiti e ai clienti una piattaforma di gestione del cloud con prestazioni, funzionalità e servizi senza pari, abbinata a un hardware e a un supporto tecnico di livello aziendale altamente affidabile.

Come riferito in una nota ufficiale da John Minasyan, Director of Product Management, Commercial Products Linksys: «Con questa integrazione saremo in grado di portare le nostre Linksys Business Solutions al livello successivo. Siamo desiderosi di offrire un’esperienza cloud che sia veloce e facile da usare, ma abbastanza potente per amministratori di rete sofisticati. Combinate con un hardware di livello enterprise e un supporto tecnico dedicato, forniranno un valore enorme al mercato oggi e per gli anni a venire».

Per Sebastiano Bertani, Amministratore Delegato e Fondatore di Tanaza: «La partnership consentirà a entrambe le aziende di guidare l’innovazione per fornire ai fornitori di servizi gestiti e ai clienti aziendali una piattaforma di gestione del cloud con prestazioni, funzionalità e servizi senza pari, abbinata a un hardware e a un supporto tecnico di livello aziendale altamente affidabile».