I miglioramenti apportati da Proofpoint riducono i rischi legati alla conformità, semplificando al tempo stesso verifiche e indagini normative nel segno dell’efficienza economica

Proofpoint, specialista nella sicurezza informatica e compliance, ha annunciato numerosi miglioramenti alla sua nota soluzione Proofpoint Enterprise Archive per aiutare i clienti a snellire i processi di e-discovery e supervisione e a ridurre i costi relativi. Utilizzato da alcune delle più note organizzazioni mondiali, Proofpoint Enterprise Archive è una soluzione di archiviazione moderna, collaudata, nativa per il cloud, che offre prestazioni di ricerca ineguagliate, supportata da livelli di servizio (SLA) supportati finanziariamente e tra i più avanzati del settore.

Soluzione completa end-to-end, Proofpoint Enterprise Archive utilizza intelligenza cloud e machine learning per soddisfare anche i più impegnativi requisiti di conservazione delle informazioni a lungo termine, e-discovery e supervisione.

Tra le innovazioni più recenti:

• eDiscovery migliorata per aumentare l’efficienza e ridurre i costi. Una nuova funzionalità di case management, parte del modulo Discovery Analytics, organizzerà ora gli elementi di eDiscovery secondo pratiche, per un’orchestrazione e tracciamento più efficienti, aiutando così i team legali a eseguire analisi interne in modo efficiente. Con Proofpoint Enterprise Archive, gli utenti possono identificare le informazioni rilevanti in tempi estremamente ridotti rispetto allo standard, con performance eccezionali nell’ordine dei 20 secondi o meno. Una volta identificate, le informazioni critiche possono essere conservate ed esportate in numerosi formati di file.

• Insight più approfonditi migliorano la visibilità per mitigare i rischi. Una nuova Compliance Risk Dashboard con supervisione avanzata rende facile per i team visualizzare rapidamente i principali rischi di conformità e le tendenze alla violazione delle regole, per effettuare ulteriori indagini. Questa analisi focalizzata sulle persone aiuta a identificare i ruoli che richiedono un’azione mirata e le opportunità di formazione più estesa su specifici tipi di violazioni.

• Estesa supervisione della conformità normativa per una migliore precisione della ricerca su dati provenienti da email, social e strumenti di collaborazione. Organizzazioni di tutto il mondo si affidano a Proofpoint Enterprise Archive e alla sua ampia serie di funzionalità di supervisione per gestire efficacemente conformità SEC, FINRA e IIROC con estese funzionalità di acquisizione, monitoraggio e reportistica. Questo comprende nuove funzionalità di supervisione avanzata che consentono di adattare il campionamento di contenuti problematici, di segmentare i sottoinsiemi di revisione e di evidenziare trend per i contenuti a basso valore, che possono eventualmente essere tralasciati.