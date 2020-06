Fashion Tech: Sopra Steria e BeSight lanciano BeSight Now

BeSight Now è la soluzione cloud completa a servizio dei processi di “products & materials management” e di gestione della “manufacturing supply chain” del comparto Fashion & Luxury

Dall’incontro tra Sopra Steria, specialista europeo nella consulenza digitale e nello sviluppo di software per il pubblico e il privato, e BeSight, azienda italiana per l’informatizzazione su misura delle PMI nel settore tessile-moda, è nata la partnership per la proposta sul mercato di BeSight Now: soluzione cloud completa a servizio dei processi di “products & materials management” e di gestione della “manufacturing supply chain” del comparto Fashion & Luxury.

Il sistema, ideato con le più moderne logiche architetturali, efficienta i processi di manifattura e di gestione del ciclo produttivo, coprendo tutte le fasi – dall’ordine all’approvvigionamento di materie prime, dalla produzione dei capi fino alla messa a disposizione negli store – accelerando la digital transformation di uno dei pilastri del Made in Italy. Si tratta di un’applicazione cloud modulare, scalabile e completamente open, pensata per integrarsi con le principali soluzioni dipartimentali, attraverso l’utilizzo di servizi REST/API, che vedrà un’ulteriore evoluzione il prossimo anno nella versione BeSight YoDa.

“Siamo orgogliosi di contribuire concretamente alla trasformazione digitale delle aziende della filiera della moda e del lusso che necessitano di coniugare tradizione e innovazione per rimanere competitive sul mercato. La combinazione tra la tecnologia e il know-how di Sopra Steria e di BeSight diventa un acceleratore strategico in grado di agevolare la crescita delle imprese e di un settore prezioso per l’economia del Paese, ambasciatore dell’italianità nel mondo”, dichiara Enrico Cantoni, Direttore della divisione Retail, Fashion & Industry di Sopra Steria Italia.

Nel ruolo di Value Added Reseller (VAR) di BeSight, Sopra Steria, forte di un’esperienza internazionale sulla strategia legata all’innovazione, i processi di business e le dinamiche del mondo fashion, oltre a proporre la soluzione al mercato fornirà servizi di consulenza, revisione dei processi e parametrizzazione. BeSight, nata da un’idea di Claudio Marenzi (Herno, Confindustria Moda, Ente Moda Italia, Pitti Immagine) e Andrea Ruscica (Altea Federation), fa leva su una conoscenza approfondita del tessuto delle PMI nel comparto moda. Grazie a questa importante sinergia, le aziende del Fashion & Luxury hanno a disposizione uno strumento unico nel settore per semplificare i processi e fare un passo decisivo nella digital transformation.