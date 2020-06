SELTA struttura il team di Cyber Security per la realizzazione di prodotti Tempest

SELTA fornirà anche servizi orientati alla certificazione di sicurezza, nel militare e civile, attraverso i laboratori omologati Ce.Va e LVS

SELTA, azienda tecnologica italiana che opera da oltre quarantacinque anni nell’ambito delle infrastrutture critiche, dalle reti elettriche a quelle di telecomunicazioni e della difesa nazionale, struttura il proprio team dedicato alla realizzazione delle soluzioni di sicurezza basate sulla specifica Tempest (Telecommunications Electronics Materials Protected from Emanating Spurious Transmissions). Il team sarà guidato da Loris Ciferni, ingegnere con una lunga storia di ricerca e sviluppo nell’ambito dei laboratori di SELTA.

Le soluzioni Tempest, che hanno già ottenuto l’omologazione presso l’autorità governativa, saranno completamente realizzate in Italia nello stabilimento aziendale di Tortoreto che, nel corso di quest’anno, ha avviato un modello avanzato di produzione industriale, grazie al quale la progettazione fa un passo avanti in termini di innovazione.

Lo stabilimento possiede nuove camere di misurazione tra cui la camera climatica per prove termiche di pre-compliance e quella schermata per attività di misura rispondenti alle normative SDIP27. Inoltre sono disponibili banchi di test pre-compliance per ESD, burst e surges su linee di segnale e alimentazione, e radiate in campo aperto.

SELTA offrirà servizi in ambito militare, collaborando con gli enti dello Stato per la sicurezza nazionale, e in ambito civile mettendosi a disposizione di aziende che hanno l’esigenza di testare i propri prodotti rispetto alla cyber security. Per queste attività SELTA ha creato una stretta sinergia interna con i laboratori Ce.Va e LVS omologati dalle autorità preposte a supportare i clienti nella preparazione alla certificazione di sicurezza.

Stefano Crespi, commissario straordinario e managing director di SELTA, spiega: “SELTA è una realtà all’avanguardia, al servizio di imprese e istituzioni, sui temi della Cyber Defence e Information Security. Gli investimenti per il potenziamento di quest’area confermano il suo carattere strategico per l’azienda nell’ottica di continuare ad affiancare i clienti in progetti di innovazione tecnologica”.