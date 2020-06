Eurotech ottiene la certificazione AWS IoT Core con ESF

Eurotech ha annunciato la certificazione AWS IoT Core per Everyware Software Framework, ora strumento unico e certificato per applicazioni IoT

Everyware Software Framework (ESF), avanzato IoT Edge Framework che consente di connettere i dispositivi ai servizi AWS IoT Core attraverso lo sviluppo di applicazioni IoT sul campo, ha ottenuto la certificazione AWS IoT Core.

Lo ha annunciato Eurotech, azienda che progetta, sviluppa e realizza hardware, software, servizi e soluzioni per l’Internet of Things (IoT), secondo la quale questa certificazione rappresenta la base per semplificare lo sviluppo e l’implementazione delle soluzioni IoT di Eurotech su AWS.

Cresce l’impegno di Eurotech come Select Technology Partner dell’AWS Partner Network

Con l’ESF Cloud Connector per AWS IoT Core, sviluppato attraverso AWS IoT Java Device SDK v.2.0, ESF offre supporto nativo per AWS IoT Core, supporto per Device Shadow e soddisfa tutti i requisiti per integrarsi con i servizi AWS IoT Core.

Nello specifico, per semplificare lo sviluppo di applicazioni IoT, ESF fornisce un modello flessibile di gestione dei gemelli digitali (digital twin) dei dispositivi attraverso i principali bus di campo per diversi mercati verticali. Gli sviluppatori possono implementare applicazioni end-to-end direttamente su container o utilizzare ESF Wires, che con un’interfaccia drag-and-drop permette di creare flussi di dati dai dispositivi sul campo al cloud. ESF Wires integra una componente per connettersi ai servizi AWS IoT Core. Con un lavoro minimo di configurazione, gli utenti di ESF sono in grado di interfacciarsi ai diversi dispositivi e protocolli di campo e di pubblicare i dati raccolti sui servizi cloud di AWS IoT Core.

Un’infrastruttura sicura per sviluppare applicazioni dall’edge al cloud

Eurotech fornisce edge computer, tecnologie per la comunicazione tra dispositivi e componenti IoT innovative per garantire un vantaggio competitivo ai propri clienti. I Multi-service IoT Edge Gateway di Eurotech integrati con ESF e con i servizi AWS IoT offrono un’infrastruttura sicura per sviluppare applicazioni dall’edge al cloud.

L’integrazione dell’IoT Edge Framework è stata testata e validata per garantire ai clienti di sfruttare i benefici delle tecnologie hardware di Eurotech, che includono gateway IoT ottimizzati per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui la famiglia dei ReliaGATE, e sistemi rugged progettati per le condizioni ambientali più estreme, come la famiglia dei BoltGATE, disponibili per diverse applicazioni nel settore manifatturiero, dei trasporti e dell’energia.