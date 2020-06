AssTEL rinnova il Consiglio Generale per il biennio 2020-2022

Con l’elezione di 16 membri, che si aggiungono agli 11 di diritto, AssTEL ha rinnovato il Consiglio Generale

L’Assemblea di AssTEL, associazione di rappresentanza industriale della filiera delle Telecomunicazioni in Italia, ha eletto i componenti del Consiglio Generale per il biennio 2020-2022.

I nuovi membri sono: Guido Barbieri, Amministratore Delegato EI Towers, Roberto Basso, External Affairs & Sustainability Director Wind Tre, Ilaria Dalla Riva, HR & Organisation Director Vodafone Italia, Luigi De Vecchis, President Huawei Italia, Paolo Faieta, Direttore Risorse Umane e Organizzazione Tiscali Italia, Giovanni Ferigo, AD Inwit, Angela Gargani, Confindustria and Trade Associations Relations Tim, Gianluca Gemma, AD Transcom, Gianluca Landolina, AD Cellnex, Aldo Mancino, AD e Direttore Generale Rai Way, Matteo Melchiorri, Chief Human Capital Officer Fastweb, Giovanni Orestano, Direttore Generale Abramo Customer Care, Diego Pisa, Presidente e AD In & Out, Davide Rota, AD Linkem, Salvatore Turrisi, Presidente e AD Sielte, Antonio Turroni, CEO Covisian.

Completano la composizione del Consiglio Generale, il Presidente di AssTEL Pietro Guindani, Presidente Vodafone Italia e i nove vicepresidenti: Andrea Antonelli, Presidente Almaviva Contact, Aldo Bisio, AD Vodafone Italia, Andrea Bono, AD BT Italia, Alberto Calcagno, AD Fastweb, Massimo Canturi, Presidente Comdata, Jeffrey Hedberg, AD Wind Tre, Emanuele Iannetti, Presidente e Amministratore Delegato Ericsson Telecomunicazioni, Alessandro Picardi, Executive Vice President – Chief Public Affairs Officer Tim, Elisabetta Ripa, AD Open Fiber e il Past President Cesare Avenia.

È stato altresì designato il Collegio dei Revisori dell’Associazione per il quadriennio 2020-2024 con l’elezione di Massimo Cannistrà (TIM), che assume la carica di Presidente del Collegio, Alberto Dello Strologo (Ericsson) e Gianfranco Cipresso (TIM) Sindaci effettivi, Alberto Pregaglia (Vodafone) e Giovanni Mastrosanti (Almaviva), Sindaci supplenti.

Come riferito in una nota ufficiale dal Presidente Pietro Guindani: «I migliori auguri di buon lavoro vanno ai rappresentanti del Consiglio Generale che si arricchisce grazie all’ingresso di nuove imprese nell’Associazione. Le reti di telecomunicazione sono state, negli ultimi mesi di emergenza che abbiamo vissuto, la spina dorsale dell’Italia su cui abbiamo riversato tutta la nostra vita: professionale, sociale, familiare. Proprio per questo è importante avere una Filiera sempre più rappresentativa e capace di rispondere in modo responsabile, veloce e con impegno a beneficio del Paese. Da qui dobbiamo ripartire per proseguire con la promozione della cultura digitale e lo sviluppo di nuove tecnologie a partire dal 5G».

Nel sistema Confindustria, Asstel rappresenta l’intera filiera delle TLC, che conta 130.000 addetti e comprende le imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori e i fornitori di terminali-utente, i produttori e i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing. L’Associazione è inoltre titolare del CCNL delle TLC.