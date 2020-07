SAP estende l’accesso aperto a SAP Ariba Discovery

Obiettivo dichiarato di SAP: continuare ad aiutare le aziende acquirenti e i fornitori a connettersi senza commissioni fino a fine anno

SAP ha annunciato di aver estero l’accesso aperto, cioè senza commissioni, a SAP Ariba Discovery fino al 31 dicembre 2020 per consentire alle aziende acquirenti di pubblicare le proprie esigenze di approvvigionamento e a uno dei quattro milioni di fornitori già presenti su Ariba Network di rispondere a seconda della propria offerta e capacità di fornire i beni e servizi richiesti.

L’offerta iniziale lanciata il 10 marzo sarebbe dovuta scadere a fine giugno, ma l’accesso aperto a SAP Ariba Discovery ha dimostrato di avere un impatto enorme sulla possibilità di collegare acquirenti e fornitori e di mantenere integre le catene di approvvigionamento durante la pandemia. Dal lancio della promozione al 31 maggio, le nuove registrazioni degli acquirenti su SAP Ariba Discovery sono aumentate del 484%, le registrazioni dei nuovi fornitori sono aumentate del 3966% e le risposte dei fornitori alle pubblicazioni degli acquirenti sono aumentate del 424%, rispetto al periodo di pre-promozione dal 1 gennaio al 9 marzo 2020.

Per citare un esempio, Al Dahra, un’industria agroalimentare con sede ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, stava cercando soluzioni per lo stoccaggio del grano in ambiente desertico. Dopo aver pubblicato la sua necessità di approvvigionamento su SAP Ariba Discovery, Al Dahra ha ricevuto risposte da 142 fornitori a livello globale in meno di tre giorni. La società è stata quindi in grado di trovare le soluzioni di deposito idonee a evitare ritardi nelle sue spedizioni in modo che le persone potessero continuare a procurarsi il cibo di cui avevano bisogno.

Come riferito in una nota ufficiale da Chris Haydon, presidente di SAP Procurement Solutions: «L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha interrotto le catene di approvvigionamento globali più di quanto la maggior parte delle aziende abbia mai sperimentato. Oggi più che mai, le aziende comprendono l’importanza di solidi processi di procurement, di network digitali e di trovare rapidamente nuove fonti di approvvigionamento. Abbiamo deciso di estendere questa offerta per continuare ad accelerare le connessioni tra acquirenti e fornitori e garantire che le esigenze di approvvigionamento siano soddisfatte il più rapidamente possibile durante questo periodo complesso».