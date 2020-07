Centro Computer: partnership con Habble per trasformare le telecomunicazioni in asset strategico per il business

Centro Computer e la software house italiana, insieme, per assicurare servizi professionali a valore alla soluzione SaaS di Real Time Monitoring di Habble che consente una gestione ottimizzata delle linee telefoniche in azienda

Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, ha siglato una partnership con Habble, fornitore di una piattaforma cloud per analizzare i costi e i consumi telefonici aziendali e migliorare le relazioni con i clienti, integrando funzionalità e analisi dettagliate all’interno dei propri servizi consulenziali di Fleet e Mobility Management.

Fondata nel 2011 a capitale privato e tutto italiano, Habble è una piattaforma cloud che prende nome dal satellite Hubble e che fa, grosso modo, quello che farebbe la National Security Agency: controlla le comunicazioni delle aziende. Habble è infatti una soluzione SaaS in grado di aiutare le organizzazioni a risparmiare tempo, ottimizzare i processi e gestire tutte le risorse di telecomunicazione fornendo una governance puntuale e un’esperienza consapevole e trasparente. Il software si sviluppa attraverso un’interfaccia web semplice ed intuitiva, in grado di gestire rete fissa, mobile e dati. Riconoscimenti internazionali come l’inserimento da parte di Gartner tra i top player Telco Expense Management del 2019, confermano il valore della soluzione e la capacità di soddisfare le esigenze del mercato.

La partnership prevede la distribuzione del software di Habble, all’interno dei servizi di Fleet e Mobility Management di Centro Computer, la miglior soluzione sul mercato che integra i vantaggi dell’acquisto e della locazione operativa, attraverso un rapporto contrattuale unico, moderno, flessibile ed efficiente.

“Dalla fondazione fino ai giorni nostri, la crescita di Habble è stata costante e l’interesse è sempre aumentato, non solo per i clienti finali ma anche per i principali partner strategici – sottolinea Antonio De Luca, CEO di Habble –. Basti pensare alle partnership attive con i principali carrier italiani e con Samsung, alla leadership come piattaforma di rendicontazione e consultazione del traffico telefonico nel settore della PA e allo sviluppo internazionale. Siamo felici della partnership con Centro Computer, un’azienda che vanta una forte expertise nella proposizione di soluzioni ICT e che da trentasei anni continua a fare dell’innovazione la propria passione”.

“L’approccio di Habble è l’ideale soprattutto per realtà articolate e flessibili, con molti dipendenti in mobilità e distribuiti tra varie sedi – evidenzia Roberto Vicenzi, Vicepresidente di Centro Computer –. In un simile contesto è difficile tenere sotto controllo i consumi generati dal traffico telefonico degli utenti, e il rischio di sforamento del budget è molto alto. Riteniamo che Habble sia un’ottima soluzione che si integra perfettamente con i nostri servizi di Fleet e Mobility Management.”

Con Habble è possibile analizzare e controllare la spesa di telefonia aziendale in modo semplice e dettagliato, impostare alert individuali per i dipendenti sul superamento delle condizioni contrattuali e gestire tutte le fatture telefoniche con uno strumento innovativo di Telecom Expense Management. Inoltre, le applicazioni Habble sono integrabili con i più importanti software di Mobile Device Management presenti oggi sul mercato, sono compatibili con tutti gli strumenti aziendali e, in linea all’approccio SaaS, assicurano una soluzione modulare.

Centro Computer ha già inserito a proprio listino le licenze Habble, integrandole con i servizi professionali a valore legati alle innovative modalità contrattuali di Mobile Management, la soluzione che permette di fornire e gestire tutta la flotta di smartphone e tablet con un ciclo di rinnovo tecnologico determinato, offrendo anche la garanzia di continuità e sgravando l’azienda da tutte le problematiche inerenti.

“Habble è la dashboard web in grado di portare velocità, efficienza e risparmio nelle attività quotidiane delle imprese, garantendo il rispetto delle policy aziendali – conclude Vicenzi di Centro Computer – insieme, in abbinamento ai nostri servizi consulenziali di prevendita e installazione, riusciamo a trasformare i problemi derivanti da costi inattesi e inefficienze in opportunità di business, fornendo informazioni preziose ai nostri clienti, aiutandoli a prendere le decisioni migliori per vincere le nuove sfide”.