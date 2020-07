Verizon Business amplia il portafoglio Virtual Network Services con Cisco ENCS

Verizon Business Group (VBG) sta ampliando il suo portafoglio Virtualized Network Services (VNS), aggiungendo Enterprise Network Compute System di Cisco (ENCS) al proprio catalogo di dispositivi di computing

Verizon Business sta ampliando il proprio portafoglio Virtual Network Services (VNS) per i clienti aziendali con l’introduzione dell’Enterprise Network Compute System di Cisco (ENCS) serie 5000. L’apposita piattaforma Cisco ENCS verrà inclusa nel catalogo di Verizon delle funzioni di rete virtuale e dei servizi offerti ai clienti.

Il portafoglio VNS di Verizon consente ai clienti di sostituire i tradizionali dispositivi di rete, come router, firewall e switch, con funzioni di rete virtuale (VNF), che possono essere gestite e orchestrate centralmente. Le VNF aiutano ad accelerare la trasformazione digitale della rete dei clienti, riducendo o eliminando la necessità di intervento manuale, garantendo alle organizzazioni una scalabilità agile e flessibile, e li supportano a dare priorità alla disponibilità delle applicazioni in modo rapido e a rispondere alle mutevoli esigenze aziendali. Cisco ENCS è un’apposita piattaforma di calcolo, ottimizzata per la Network Function Virtualization.

“I clienti devono essere in grado di distribuire rapidamente e facilmente i servizi di rete nelle filiali quando cambiano le loro esigenze aziendali”, ha sottolineato Aamir Hussain, Senior Vice President of Business Products.“L’aggiunta della piattaforma di calcolo ENCS di Cisco al nostro portafoglio VNS è un ulteriore modo per aiutare i clienti business a implementare in maniera semplice soluzioni per l’enterprise networking per una rete più reattiva, scalabile e flessibile.”

“L’integrazione delle soluzioni ENCS di Cisco nel portafoglio VNS di Verizon è un altro esempio di come le nostre due società continuino a lavorare insieme per migliorare le possibilità di virtualizzazione della rete”, ha affermato Scott Harrell, Senior Vice President e General Manager dell’Intent Based Networking Group di Cisco. “Le soluzioni di virtualizzazione di Cisco possono aiutare i clienti di Verizon Business che apprezzano il nostro ecosistema a implementare facilmente soluzioni agili per l’enterprise networking, che è ciò di cui tutte le aziende hanno bisogno oggi per continuare a rimanere resilienti e competitive”.