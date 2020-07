Disponibile AWS IoT SiteWise per l’ottimizzazione della gestione delle apparecchiature industriali su larga scala

AWS IoT SiteWise è un servizio gestito che semplifica la raccolta, l’archiviazione, l’organizzazione e il monitoraggio dei dati delle apparecchiature industriali su larga scala e genera KPI e metriche in tempo reale per aiutare i clienti in ambito industriale a prendere decisioni migliori e guidate dai dati

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato la disponibilità generale di AWS IoT SiteWise, un servizio gestito che semplifica la raccolta, l’archiviazione, l’organizzazione e il monitoraggio dei dati delle apparecchiature industriali su larga scala e genera indicatori di performance chiave (KPI) e metriche in tempo reale per aiutare i clienti in ambito industriale a prendere decisioni migliori e guidate dai dati. I clienti possono utilizzare SiteWise per modellare le tue risorse, i processi e le strutture fisiche, elaborare velocemente comuni parametri di prestazioni industriali e creare applicazioni web completamente gestite per analizzare i dati di apparecchiature industriali, evitare costosi problemi legati alle apparecchiature e ridurre le inefficienze di produzione.

AWS IoT SiteWise semplifica questo processo fornendo un software eseguito su un gateway che risiede nelle strutture e automatizza il processo di raccolta e organizzazione dei dati di apparecchiature industriali. Il gateway connette in modo sicuro i server di dati locali, raccoglie i dati e li invia ad AWS Cloud. Inoltre, AWS IoT SiteWise fornisce anche interfacce per la raccolta di dati da applicazioni industriali moderne tramite i messaggi MQTT o le API.

Tra i clienti e i partner che utilizzano SiteWise ci sono Volkswagen, Bayer Crop Science, Pentair e Genie.