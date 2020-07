Con la nuova CloudGen WAN di Barracuda, i clienti possono implementare Microsoft Global Network come backbone WAN aziendale sicuro

Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud enabled, ha annunciato un nuovo servizio di SD-WAN sicuro creato in modo nativo su Microsoft Azure. Il nuovo servizio CloudGen WAN di Barracuda è la prima soluzione SD-WAN che funziona all’interno di Azure Virtual WAN Hubs. Gli hub possono essere interconnessi tramite Microsoft Global Network. Questa architettura di rete può sostituire circuiti di connettività di rete costosi e poco flessibili e l’intera rete può essere dimensionata in modo dinamico per adattarsi al traffico attuale, ottimizzando le prestazioni e minimizzando i costi.

“Una strategia cloud-first richiede un approccio diverso alla connettività”, ha affermato Leon Sevriens, Program Manager IT di Humankind, una grande azienda dei Paesi Bassi che offre servizi di asilo nido e doposcuola con oltre 3.000 dipendenti in oltre 450 sedi. “Abbiamo investito molto nell’adozione di Microsoft Office 365 in tutta l’organizzazione e la connettività tradizionale non è più sufficiente. Abbiamo bisogno di una soluzione che garantisca le performance applicative, non solo la semplice connettività”.

Nella recente indagine “Secure SD-WAN: The Launch Pad into Cloud”, Barracuda ha rivelato che la soluzione SD-WAN viene utilizzata da più della metà di quanti hanno implementato la sicurezza del loro cloud pubblico. Come spiega il rapporto, “SD-WAN può aiutare a superare i due principali problemi in termini di sicurezza che le aziende devono affrontare quando si tratta di cloud pubblico: mancanza di controllo degli accessi e traffico di backhaul”.

SD-WAN sicura e cloud-native

Il perimetro sta cambiando e le imprese devono essere pronte ad adattarsi. Secondo Gartner, “il perimetro aziendale non è più un luogo; è un insieme di funzionalità edge dinamiche rese disponibili quando necessario come servizio cloud.”

I servizi SD-WAN sicuri creati in modo nativo sul cloud combinano facilità d’uso, sicurezza completa e connettività SD-WAN scalabile nel cloud per utilizzare Microsoft Global Network come backbone WAN anziché linee in affitto. La nuova CloudGen WAN di Barracuda è un servizio SaaS implementato direttamente da Azure Marketplace per tutte le regioni che lo richiedono e gestito centralmente nel portale CloudGen WAN per tutte le sedi e gli endpoint remoti. Poiché Microsoft Global Network viene automaticamente fornito come backbone per l’accesso alle applicazioni ovunque e in qualsiasi momento, i fornitori di servizi possono creare una soluzione SASE su misura nel cloud pubblico in base alle loro esigenze specifiche.

“Con una soluzione SD-WAN sicura e all-in-one, costruita in modo nativo sul cloud pubblico, le aziende possono finalmente adottare implementazioni di cloud pubblico in un modo più rapido e sicuro”, ha affermato Hatem Naguib, COO di Barracuda. “Siamo particolarmente soddisfatti della relazione che abbiamo sviluppato con Microsoft nel corso degli anni e dei mesi di collaborazione per l’integrazione della tecnologia SD-WAN di Barracuda in modo nativo nei Microsoft Azure Virtual WAN Hubs. Sappiamo che questo è il futuro della rete nel cloud pubblico e siamo entusiasti di essere all’avanguardia con Microsoft.”

Yousef Khalidi, Corporate Vice President di Azure Networking Microsoft ha dichiarato: “La tecnologia SD-WAN sicura e cloud-native, come il nuovo servizio CloudGen WAN di Barracuda, offre un percorso rapido, affidabile e diretto verso Microsoft Azure. Siamo lieti di collaborare con Barracuda per gestire la nuova ondata di adozione del cloud pubblico e aiutare i nostri clienti comuni a ottimizzare le performance della rete.”