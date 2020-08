L’attuale pandemia ha evidenziato quanto siano importanti la gestione e l’ottimizzazione dei costi. In particolare, le licenze software, che potrebbero essere gestite via cloud, costituiscono ancora una voce significativa dei costi aziendali. Le aziende spesso non hanno visibilità su questo aspetto, ma possono ora avvalersi di un Software Asset Management (SAM), soluzione che garantisce trasparenza e ottimizzazione dei costi.

L’obiettivo del SAM è ottimizzare il budget a disposizione e, di conseguenza, ridimensionare le spese per il software attraverso il monitoraggio e l’automazione. La fornitura di licenze software è una delle priorità del SAM. È di fondamentale importanza che l’intera azienda sia coinvolta e collabori in questa attività, perché solo in questo modo si può garantire la completa trasparenza del processo.

Nel cloud SAM permette una maggiore flessibilità. Le soluzioni SaaS offrono alle aziende un numero significativo di applicazioni cloud ma comportano diverse problematiche, soprattutto dal punto di vista informatico: i dipendenti possono acquistare facilmente il software e utilizzarlo in autonomia, tuttavia, la sicurezza dei dati e la compliance sono spesso trascurate. Lo shadow IT, infatti, non viene monitorato e si trasforma molte volte in un punto d’accesso per i criminali informatici.

Inoltre, da un lato è aumentata la varietà di end device utilizzati e dall’altra è sempre più diffusa la pratica del bring-your-own-device, che comportano ulteriori rischi per la sicurezza. Le aziende devono quindi sviluppare linee guida adeguate finalizzate alla gestione degli asset software, per limitare il moltiplicarsi delle applicazioni in uso ai dipendenti.

Il report Gartner pubblicato a luglio 2020 evidenzia i risultati positivi ottenuti da Matrix42 nell’ambito SAM. Nel “Gartner Magic Quadrant for Software Asset Management Tools 2020”, Matrix42 è stato nominato come operatore emergente. Matrix42 si distingue per l’interfaccia uniforme che caratterizza l’intera gamma di prodotti, per l’elevata soddisfazione dei clienti e per la configurazione user-defined dei flussi di lavoro e dei report.

“Siamo lieti del riconoscimento ottenuto da Matrix42 nel Gartner Magic Quadrant Report”, ha dichiarato Fabian Henzler, VP Products di Matrix42. “Il mercato del software asset management è in crescita e, a causa della crescente complessità delle piattaforme software, gli strumenti SAM stanno diventando indispensabili. Con la recente acquisizione di FireScope, Matrix42 ha dimostrato che le proprie soluzioni sono in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei clienti, dall’edge al cloud e viceversa”.