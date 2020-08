L’Engineering Innovation Center a cui lavorano Nutanix e Intel migliorerà prestazioni e qualità dei prodotti congiunti delle due aziende

Nutanix, specialista nell’enterprise cloud computing, annuncia il lancio di un laboratorio di innovazione, unico nel suo genere, in collaborazione con Intel, leader mondiale nell’innovazione informatica. L’Innovation Lab delle due società concentrerà le risorse di prodotto e progettazione sulla costante esplorazione, adozione e creazione di prodotti basati sulle ultime innovazioni di Intel in materia di elaborazione, rete e archiviazione unitamente allo stack software di Nutanix.

Il nuovo Innovation Lab mostra l’impegno assunto da entrambe le aziende per il successo dei propri clienti; questo accordo unisce progettazione e risorse specializzate con il meglio del cloud ibrido e del multicloud, con una potenza di elaborazione all’avanguardia dedicata agli utenti finali.

“In Nutanix abbiamo compreso da tempo l’importanza di creare sinergie tra aziende leader nel mercato della tecnologia. Lanciando questo Innovation Lab insieme a Intel lavoriamo attivamente a progetti cruciali per offrire ai clienti le migliori soluzioni possibili e abbiamo già compiuto diversi progressi in aree prioritarie”, ha dichiarato Tarkan Maner, Chief Commercial Officer di Nutanix. “Siamo entusiasti di questo hub dedicato all’innovazione con Intel, che consolida la nostra reciproca leadership di prodotto e non vediamo l’ora di avviare una proficua collaborazione nei mesi a venire”.

Per accelerare lo sviluppo congiunto di soluzioni innovative, Nutanix e Intel creeranno laboratori fisici, con accesso sia in locale che in remoto, per abilitare e velocizzare l’adozione delle nuove tecnologie Intel su architettura Nutanix, sfruttando strumenti e competenze per ottimizzare soluzioni congiunte, contando su azioni di marketing efficaci congiunte.

“Il lancio dell’Innovation Lab con Nutanix è un punto di partenza stimolante per integrare la tecnologia più recente e innovativa di Intel nello stack software di Nutanix”, ha affermato Jason Grebe, Corporate Vice President Cloud & Enterprise Solutions Group di Intel. “Grazie a questa collaborazione offriremo ai nostri clienti prestazioni e agilità, costantemente”.