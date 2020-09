L’MSP Partner Program di AWS fornisce l’esperienza, l’orientamento e i servizi che aiutano in ogni fase del Percorso di Adozione del Cloud

Almaviva, società italiana specializzata nell’innovazione digitale, ha conseguito la certificazione Amazon Web Services (AWS) Managed Service Provider (MSP) Partner Program.

L’AWS MSP Partner Program riconosce e convalida i principali partner di consulenza APN altamente qualificati nel fornire soluzioni complete per i clienti. Gli AWS MSP di nuova generazione possono aiutare le aziende a inventare il domani, risolvere i problemi aziendali e supportare le iniziative ottenendo risultati chiave.

L’MSP Partner Program di AWS fornisce l’esperienza, l’orientamento e i servizi che aiutano in ogni fase del Percorso di Adozione del Cloud: pianificazione e progettazione, creazione degli ambienti e migrazione, gestione operativa e ottimizzazione.

Il processo di convalida del AWS MSP Program consiste in una rigorosa revisione in loco di più giorni eseguito da un revisore di terze parti indipendente e mira a confermare la capacità del partner di fornire servizi gestiti di nuova generazione e funzionalità in architettura Cloud, automazione, ottimizzazione e gestione degli scenari AWS dei loro clienti.

L’utilizzo di un audit convalidante di terze parti apporta valore ai partner APN partecipanti e ai clienti AWS, che possono identificare con fiducia i partner AWS MSP qualificati. Il completamento con successo dell’audit, ottenuto da Almaviva, assicura che i partner AWS MSP siano esperti su tutti i prodotti e le funzionalità AWS e che i loro processi aziendali siano i migliori, garantendo che siano in grado di offrire l’alto livello di attenzione al cliente per cui Amazon è nota.

Almaviva, che ha una solida presenza sul mercato del Cloud con soluzioni che offrono alle imprese un mondo di servizi e applicazioni disegnate su misura del business, è orgogliosa di ricevere la designazione AWS MSP.

Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di Almaviva ha dichiarato: “Almaviva affianca aziende private e pubbliche nel processo di digitalizzazione ed il passaggio al Cloud è indispensabile per acquisire l’agilità e la velocità per raggiungere gli obiettivi di qualità di servizi liberando risorse. La capacità d’innovazione tecnologica di AWS e l’ampiezza dei servizi offerti richiede un continuo processo di qualificazione dei partner. Il percorso di Almaviva come player di spicco sul mercato Cloud, cominciato da anni e costellato d’importanti successi, si arricchisce oggi della designazione AWS MSP a certificare la qualità del lavoro svolto ed il miglioramento continuo dei nostri processi.”

Migrando e sviluppando su Amazon Web Services (AWS), le aziende di tutto il mondo stanno ridefinendo ciò che è possibile. La crescita esplosiva delle soluzioni tecnologiche disponibili dai partner AWS e AWS Partner Network (APN), unita alla necessità di uno sviluppo di soluzioni più rapido e agile, solleva molte domande per le aziende che cercano di modernizzare la propria attività. Il programma partner MSP AWS è stato creato per aiutare i clienti a identificare i Partner di Consulenza APN convalidati specializzati nell’infrastruttura Cloud e nella migrazione delle applicazioni e fornire valore ai clienti offrendo monitoraggio proattivo, automazione e gestione degli ambienti dei loro clienti.

I partner AWS MSP sono fondamentali per aiutare i clienti a trarre vantaggio dal Cloud AWS.

Il Cloud Competence Center Almaviva contribuisce al successo delle iniziative sul mercato, permeando tutte le strutture ed i processi, contribuendo con innovazione e dinamicità alle soluzioni offerte in modo strutturato con best practice e competenza sui servizi dei Cloud Service Provider.