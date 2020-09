Mandiant Solutions fornisce un accesso senza precedenti alle competenze e all’intelligence di Mandiant

FireEye annuncia la disponibilità di Mandiant Solutions che riunisce i migliori prodotti e soluzioni, costruiti sulla base dell’esperienza conquistata sul campo, per rafforzare la sicurezza dei clienti.

Come spiegato in una nota ufficiale da Kevin Mandia, Chief Executive Officer di FireEye: «Negli ultimi 15 anni, il prodotto di eccellenza di Mandiant è stato storicamente la nostra competenza nelle attività di incident response, e dell’intelligence che ne deriva. Lo scopo di Mandiant Solutions è quello di portare sul mercato un sistema di controllo delle cyber security che sia agnostico e quindi applicabile a tutti i team di sicurezza. Questo segna l’inizio di un percorso in più fasi per potenziare e automatizzare i team di sicurezza di tutto il mondo attraverso l’uso diretto delle informazioni in arrivo dalle nostre attività in prima linea e al contempo che sia indipendentemente dal SIEM o dai sistemi di sicurezza adottati».

Questi sistemi sono stati progettati per permettere a chi fa sicurezza di difendersi e garantire al tempo stesso che gli investimenti in sicurezza informatica riducano efficacemente il rischio per l’azienda.

Il portfolio di Mandiant Solutions ora include:

– Mandiant Consulting

– Mandiant Managed Defense

– Mandiant Threat Intelligence (ex FireEye Threat Intelligence)

– Mandiant Security Validation (ex Verodin)

Per Chris Key, FireEye Executive Vice President of Products for Mandiant Solutions: «Ogni team di sicurezza si pone le stesse domande. È accaduta una violazione? È possibile che avvenga? Cosa possiamo fare al riguardo. Abbiamo ripensato alle modalità con cui vengono fornite le competenze e le informazioni di intelligence in modo che le aziende possano ridurre il rischio e affrontare le minacce in maniera efficace ed efficiente, indipendentemente dalla tecnologia di sicurezza impiegata».