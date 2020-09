Commvault annuncia la disponibilità di una nuova soluzione per il disaster recovery ottimizzato per il cloud e di un portfolio aggiornato per la gestione intelligente dei dati

Commvault, azienda globale specializzata in software per la gestione dei dati in ambienti cloud e on-premise, rende disponibili le nuove soluzioni Commvault Disaster Recovery, Commvault Backup & Recovery e Commvault Complete Data Protection. Questo portfolio di soluzioni avanzate per il data management semplifica la gestione dei dati ed è ottimizzato per il cloud.

“Il disaster recovery è una funzionalità critica per le aziende di oggi, indipendentemente dal fatto che i loro dati siano on-premise, nel cloud o in entrambi,” sottolinea Christophe Bertrand, Senior Analyst, Enterprise Strategy Group. “Una nostra recente ricerca mostra che gli SLA per il disaster recovery sono più rigorosi che mai, in un contesto di minacce che passa dai disastri naturali al ransomware. In sostanza, le organizzazioni devono assicurarsi che i loro dati siano recuperabili in modo affidabile, rapido e con perdite minime o nulle. È un problema che preoccupa i clienti IT, e sono le sfide che la società sta affrontando con il suo portfolio aggiornato.”

Assicurare la continuità di business con Commvault Disaster Recovery

Commvault Disaster Recovery consente ai clienti di garantire la continuità del business e di verificare il ripristino in ambienti cloud e on-premise, offrendo un’orchestrazione del disaster recovery snella e automatizzata, una replica flessibile e la verifica della prontezza di ripristino. Include il supporto per Microsoft Azure VMware Solution, VMware Cloud su AWS, Google Cloud VMware Engine VMware e Oracle Cloud VMware Solution, consentendo la replica tra on-premise e cloud per tutte le funzionalità e le operazioni di disaster recovery.

“La resilienza aziendale si basa sulla combinazione tra accesso continuo alle risorse cloud mission-critical e capacità di ridurre al minimo i tempi di inattività e di proteggere meglio le risorse digitali,” sottolinea Kristen Edwards, Director, Technology Alliance Partner Program di VMware. “Utilizzando Commvault con VMware Cloud su AWS, i clienti possono mitigare i rischi in modo più efficace e proteggere meglio le loro organizzazioni per prevenire gravi interruzioni di attività”.

Proteggere e ripristinare dati on-premise, in cloud e in ambienti ibridi

Commvault Complete Data Protection unisce Commvault Backup & Recovery e Commvault Disaster Recovery in una singola soluzione di protezione dei dati per assicurare disponibilità e continuità di business a tutti i workload.

“In Commvault, promuoviamo costantemente l’innovazione per semplificare le attività dei nostri clienti, proteggere i loro dati e garantire un’offerta di soluzioni e servizi per la gestione intelligente dei dati,” dichiara Ranga Rajagopalan, Vice President Products di Commvault. “Con la disponibilità di questo portfolio, i clienti possono attivare il servizio di gestione dei dati di cui hanno bisogno oggi ed estenderlo senza soluzione di continuità ad altre funzionalità in base alle necessità, ottimizzando al contempo i costi per il cloud.”