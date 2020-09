L’acquisizione di Proxem, specialista in servizi e software di elaborazione semantica basati sull’intelligenza artificiale, apre nuove opportunità per i clienti della piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes

Dassault Systèmes ha annunciato il potenziamento delle funzionalità di data science collaborativa sulla piattaforma 3DEXPERIENCE.

I clienti di Dassault Systèmes possono mettere a frutto il loro patrimonio di dati grazie a nuove esperienze di gemello virtuale in cui la conoscenza racchiusa nei dati testuali non strutturati si trasforma in contenuti e informazioni fruibili.

Questo è il risultato dell’acquisizione di Proxem, società privata con sede in Francia specializzata in servizi e software di elaborazione semantica basati sull’intelligenza artificiale e fornitore di soluzioni per l’analisi della customer experience.

La combinazione di IA con applicazioni di modellazione e simulazione permetterà agli utenti della piattaforma 3DEXPERIENCE di qualsiasi settore di accrescere il valore dei dati e di fornirne una rappresentazione.

Verso nuove opportunità di collaborazione

È possibile automatizzare l’interpretazione della conoscenza insita nei requisiti, nelle normative, nel feedback dei clienti e della qualità, nei contratti, così come nelle pubblicazioni scientifiche, nei rapporti di ricerca o nei risultati dei test clinici, e trasformarli in gemello virtuale completo. Funzionalità che aprono la strada a nuove opportunità di collaborazione con l’obiettivo di favorire l’innovazione, facilitando al tempo stesso la pianificazione e l’esecuzione in tutta l’impresa estesa.

L’acquisizione consentirà inoltre lo sviluppo di nuove offerte di Dassault Systèmes, quali ad esempio soluzioni di requirements intelligence, sviluppo di farmaci e contract intelligence.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Florence Hu-Aubigny, Executive Vice President, Research & Development, Dassault Systèmes: «Per essere scalabile e replicabile, l’IA richiede un modello di rappresentazione forte e stabile. Le potenti capacità di interpretazione dei dati semantici e di automazione di Proxem, basate sull’IA, offrono nuove opportunità per i clienti della piattaforma 3DEXPERIENCE. Accelerano una stretta connessione con i consumatori, i pazienti e i cittadini, catturando informazioni fruibili su esperienze e aspettative e fornendo alle aziende che innovano la possibilità di disporre di tutta la conoscenza e il know-how di contesto acquisiti. Il gemello virtuale sulla piattaforma 3DEXPERIENCE conferisce all’intelligenza artificiale una nuova dimensione, consentendo di acquisire intelligence dalle informazioni e creando una forte accelerazione in nuove aree. Le aziende possono migliorare il design e la qualità dei prodotti per acquisire maggiore vantaggio competitivo».

Cosa significa portare l’intelligenza al dato

Dassault Systèmes ha integrato la principale soluzione software di Proxem, Proxem Studio, nella piattaforma 3DEXPERIENCE per arricchirle applicazioni di information intelligence NETVIBES EXALEAD. In questo modo si amplia il portafoglio di modelli di IA disponibili, trasformando tutti i contenuti pubblici e accessibili in un diagramma di industry knowledge riutilizzabile.

Proxem Studio offre una combinazione di tecnologie di comprensione del linguaggio naturale basata su regole, elaborazione del linguaggio naturale e apprendimento automatico utilizzate da aziende come Air Liquide, al fine di comprendere meglio le reti di fornitura, le aspettative dei clienti, le tendenze del mercato e altri aspetti del loro business.

Per François-Régis Chaumartin, fondatore di Proxem: «L’80% delle informazioni non sono strutturate non forniscono indicazioni utili e rimangono nel testo senza poter essere estrapolate. Con Dassault Systèmes, costruiremo il multiforme diagramma di industry knowledge».