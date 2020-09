Consys.it conferma la crescita dei servizi sicuri in cloud, incrementa le certificazioni sui vendor e amplia il numero di risorse specializzate

Consys.it, società di consulenza specializzata nella cybersecurity, conferma che le imprese stanno sempre più migrando al cloud, sottolineando i ritmi di un passaggio costante e inesorabile, e una forte necessità di skill specializzati che siano in grado di accompagnare le imprese in questo delicato passaggio.

Le organizzazioni operano in un contesto tecnico in rapida evoluzione, a cui in questo periodo si aggiunge l’emergenza sanitaria che ha alzato ulteriormente l’attenzione sulla sicurezza di dati e applicazioni. Oggi, infatti, una delle principali sfide è legata proprio al saper definire validi percorsi di aggiornamento tecnologico per i team interni, potendo poi contare su partner che possano opportunamente guidare nell’implementazione dei progetti più innovativi a supporto del business.

Nuove architetture di rete e di sicurezza

Le imprese clienti richiedono il massimo supporto, per poter affrontare al meglio questi cambi di priorità, per essere guidate e accompagnate con nuovi servizi tecnologici nel percorso di digitalizzazione. Le esigenze sono quelle di ottenere sostegno nel disegnare nuove architetture di rete e di sicurezza, implementando infrastrutture solide e capaci di proteggere i dati aziendali acceduti e utilizzati dagli utenti che lavorano da remoto, sia che i dati si trovino in cloud pubblici, in cloud privati, fruiti attraverso servizi tradizionali o SaaS.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Coppolino, Founder di Consys.it: «La nostra azienda, si occupa proprio di sia operando in sinergia con i vendor leader sul mercato con i quali abbiamo già sviluppato partnership consolidate, sia ampliando ulteriormente le nostre capacità tecnologiche e di problem-solving, per sviluppare proposizioni innovative e consegnare soluzioni chiavi in mano alle imprese clienti».

Guidare i clienti servono le giuste competenze

Il cuore pulsante dei servizi di Consys.it è basato sulle persone che, puntualmente certificate sulle più recenti tecnologie, consentono di assicurare al cliente consulenza e servizi professionali di alto livello. Tra i servizi erogati, si evidenzia la capacità di formazione in modalità training on the job che è molto apprezzata, poiché porta il team dei clienti ad arricchirsi continuamente. Consys.it prosegue inoltre nell’ampliare conoscenze e skill in ambito DevSecOps pensati per ambienti di sviluppo dei servizi con piattaforme a container e serverless dove sono richieste modalità e tecnologie di sicurezza nuove e dedicate.

Oggi Consys.it possiede già tutti gli skill per guidare i clienti nel disegnare la sicurezza delle reti implementando i principi SASE e di ZTNA. L’azienda dispone anche di skill per la messa in sicurezza applicativa dei servizi SaaS, passando dall’implementazione di soluzioni CASB dedicate e molto altro ancora, con expertise che aumentano la fidelizzazione del CIO dei clienti e dei diretti collaboratori.

Rendere il cloud un ambiente sicuro e affidabile

Ancora per Coppolino: «La formazione si riafferma come uno dei pilastri fondamentali per accompagnare lo sviluppo del business delle imprese e mai come in questo periodo riscontriamo sempre maggiori esigenze di chi ci richiede esperti di soluzioni e servizi in cloud che possano supportare nel cambio delle infrastrutture. Oggi, la complessità che si manifesta è quella del multi-cloud e poiché le aziende decidono di adottare anche diverse soluzioni di cloud, risulta indispensabile poter disporre di competenze adeguate per eseguire il corretto scouting e suggerire al cliente quale vendor in cloud è il più adatto a loro anche in linea al budget allocato».

Consys.it vanta un’expertise che garantisce un alto livello di sicurezza degli ambienti multi-cloud, individuando e implementando la soluzione corretta per il cliente. La missione di Consys è rendere il cloud un ambiente sicuro ed affidabile. Inoltre, con i DevOps, Consys.it offre soluzioni scalabili e automatizzate per introdurre il concetto di sicurezza, come elemento imprescindibile per lo sviluppo delle applicazioni, che deve essere garantita a ogni stadio del processo.

Consys.it è presente sul mercato dal 1994 e da allora si adopera per rendere accessibili, disponibili e in sicurezza, i dati, le applicazioni e le reti dei clienti.

Da qui l’obiettivo di formare al proprio interno nuove persone, affinché abbiano le giuste conoscenze.

Dopo una prima nuova risorsa entrata in azienda prima della pausa estiva, Consys.it si appresta a completare entro la fine di quest’anno l’inserimento di altre due persone specificatamente orientate alla security DevOps.

In qualità di azienda fortemente specializzata sulla security, di competenze e non di prodotti, Consys.it vanta oltre 20 persone dedicate ai servizi professionali e quasi tutte già certificate sui principali vendor che operano in cloud. Le risorse sono sempre in primo piano in Consys.it ed è per questo motivo che l’azienda è sempre alla ricerca di persone con un buon livello di seniority.