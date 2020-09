La nuova piattaforma TeamSystem HR consente di gestire in un unico ambiente digitale le risorse umane: dall’amministrazione all’human capital

TeamSystem ha lanciato TeamSystem HR, la nuova piattaforma che mira a consolidare in un’unica soluzione cloud le diverse funzioni che rispondono a tutte le esigenze relative alla gestione delle risorse umane: dall’amministrazione, alle presenze, dal welfare alla compensation, fino all’human capital management senza dimenticare la salute e sicurezza dei dipendenti. Il software, inoltre, consente a HR, Consulenti del Lavoro, Manager e lavoratori di accedere ai dati significativi in qualsiasi momento della giornata.

La soluzione – che è completamente data driven – non solo consente alle aziende di sfruttare tutti i vantaggi del cloud per garantire alte performance e sicurezza sui dati, anche in smart working e in mobilità, ma propone anche funzionalità trasversali come il welfare, la gestione delle performance e gli aspetti legati alla compensation, alla formazione aziendale, all’organizzazione H&S e alla sorveglianza sanitaria.

Nuovo dialogo tra azienda e consulenti del lavoro

TeamSystem HR, in aggiunta, favorisce un nuovo dialogo, tra azienda e consulenti del lavoro, volto a favorire la condivisione in tempo reale dei documenti e garantire la massima efficienza nella gestione di ogni singolo dipendente.

Va ricordato, inoltre, che TeamSystem nel 2019 ha anche lanciato Dipendenti In Cloud, soluzione che ha l’obiettivo di semplificare la gestione delle risorse umane all’interno delle micro-imprese.

Come sottolineato opportunamente in una nota ufficiale da Federico Leproux, CEO di TeamSystem: «Negli ultimi anni, anche grazie alle acquisizioni di Euresys, SkyLab e Beneficy, abbiamo intrapreso un percorso volto a rafforzare la nostra offerta in un settore ad alto potenziale come quello delle Risorse Umane. Recentemente abbiamo creato una business unit dedicata all’offerta in questo settore e il lancio sul mercato della soluzione TeamSystem HR rappresenta il culmine di questo percorso. Riteniamo, infatti, che l’organizzazione delle risorse umane all’interno delle aziende stia vivendo un momento di profonda trasformazione grazie alla spinta propulsiva del digitale. Le PMI, anche a causa dello scenario determinato dalla pandemia Covid 19, stanno ridefinendo i processi, le pratiche interne e le modalità di lavoro in una direzione che va sempre più verso forme agili. Proprio in questo contesto, la funzione HR riveste un ruolo fondamentale nell’evoluzione dei processi di business e nella promozione di pratiche innovative all’interno dell’azienda al fine di sfruttare a pieno i vantaggi del digitale».