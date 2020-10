Grande riscontro per la due giorni di secsolutionforum in formato digitale, con convegni dedicati a nuove tecnologie e alla sicurezza

La prima edizione digitale di secsolutionforum ha raccolto numerosi partecipanti, ben oltre alle aspettative, per i due giorni di formazione e workshop.

L’evento, creato e sviluppato per rispondere alla forte necessità di aggiornamento dei professionisti italiani, tra cui impiantisti, system integrator, installatori specializzati ma anche Pubblica Amministrazione, anche quest’anno non ha deluso le aspettative, rinnovandosi e rispondendo con maggiore efficacia alle esigenze di un mercato e di un periodo davvero complesso.

La manifestazione ha garantito formazione e interventi di qualità su nuove opportunità e soluzioni offerte dal mercato. Al successo dell’evento hanno contribuito tutti gli esperti delle aziende partner che sono intervenute: Aikom, Avigilon, Bettini, Carrier, CheckApp, DEA Security, DEF Italia, EIZO, Ganz, Infoproget, Jablotron, Milestone System, Mitech, Panasonic Business, PIDS, RISCO Group, Selea, TSec, Tüv Italia, Vimar e Wolf Safety.

L’evento si è svolto nell’arco di due giornate in cui sono stati affrontati diversi argomenti e introdotte alcune novità come il welfare aziendale con Giuseppe Ligotti, e le soluzioni e applicazioni presentate dalle aziende.

Di particolare rilievo sono state la conferenza Videosorveglianza Urbana Integrata e la tavola rotonda dedicata agli Scenari post-Covid, che ha visto la partecipazione di Giulio Iucci, presidente di ANIE Sicurezza, e Giordano Turati, membro del Consiglio Direttivo di ANIE Sicurezza, moderata da Ilaria Garaffoni.

Un programma di eventi ricco e variegato

Durante secsolutionforum sono state trattate numerose tematiche come la progettazione a norma di impianti videosorveglianza e sicurezza urbana, passando da normativa antincendio, soluzioni antintrusione, GDPR e Privacy toccando anche argomenti attuali come la responsabilità civile e penale per gli operatori della sicurezza e come proporsi sul mercato dopo la pandemia.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrea Sandrolini, Managing Director di Ethos Media Group: «Abbiamo pensato di aggiungere una giornata di convegno per poter offrire un programma più ricco e “meno compresso” per i partecipanti e questo ha avuto un riscontro molto positivo. Noi che operiamo nella divulgazione e nella formazione della sicurezza, sappiamo quanto il momento sia delicato e quanto sia necessario spingere per far riprendere il mercato. Inoltre la possibilità di aggiornarsi senza doversi assentare dal lavoro ha giocato un ruolo importante».

I partecipanti a secsolutionforum hanno colto l’occasione per beneficiare della formazione come fattore chiave per rimanere competitivi in un mercato durante questo periodo di profonda incertezza.

Ancora per Sandolini: «È stato possibile dimostrare come l’integrazione delle nuove tecnologie nelle soluzioni di sicurezza possa offrire nuove possibilità di mercato, di lavoro e di business, spunti di crescita, opportunità di collaborazione per i professionisti anche con la Pubblica Amministrazione, basta esserne consapevoli e pronti a coglierle. Secsolutionforum edizione 2020 ha promosso questo messaggio che è stato recepito dai partecipanti».

Una formula da riproporre anche nel 2021

Secsolutionforum 2020 ha fornito una risposta qualificata alle necessità formative dei professionisti del settore, focalizzandosi sugli aspetti che maggiormente impattano l’attività di chi progetta, installa e gestisce impianti di sicurezza.

Per Roberto Motta, Managing Director di Ethos Media Group: «La terza giornata di secsolutionforum 2020 è stata per tutti una novità. Abbiamo pensato ad un’ulteriore occasione per ridurre il gap della distanza fisica, ed è ancora prematuro esprimere un giudizio sulla piena riuscita poiché il primo Go On è stato un test. Ad ogni modo la riproporremo il prossimo anno con una maggiore promozione/comunicazione perché ricordiamo che è un ottimo modo per parlare direttamente con i maggiori player del settore. Un momento espressamente dedicato e privato dove è possibile acquisire ulteriore conoscenza e colmare ogni eventuale lacuna da tecnici esperti».