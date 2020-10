Ekonore ha scelto Oracle CX Cloud per innovare la gestione dei clienti.

Ekonore, astro nascente della sanificazione green e della bio-disinfestazione, ha scelto Oracle CX Cloud per innovare la gestione dei propri clienti in questo delicato periodo, con un CRM di nuova generazione

Ekonore, azienda italiana fondata nel 2015, è una realtà che ha rivoluzionato il settore della disinfestazione e sanificazione, avendo elaborato sistemi di intervento e monitoraggio sostenibili che non richiedono l’uso di pesticidi e procedure di sanificazione con la tecnologia Ozono-Bio. Grazie a questa innovazione, Ekonore permette oggi a moltissimi clienti di affrontare – nel rispetto dell’ambiente – le stringenti normative dovute all’emergenza sanitaria degli ultimi mesi.

Per gestire al meglio una clientela in crescita e le sue mutate e maggiori esigenze, Ekonore ha scelto Oracle – dopo aver confrontato la sua offerta con proposte di altri vendor del medesimo settore – per crearsi un sistema di CRM digitalizzato e innovativo, a supporto dell’attività dei suoi 35 venditori.

Il progetto è stato proposto e reso operativo nel giro di poco più di un mese nella prima parte del 2020, e ha consentito di rispondere con un modulo cloud CRM standard alle esigenze di una piccola impresa pronta a iniziare a investire in tecnologia in modo graduale, personalizzandolo senza precludersi la possibilità di ulteriori crescite, grazie alla scalabilità e flessibilità del modello tecnologico e commerciale proposto da Oracle. Il nuovo applicativo CRM si basa, inoltre, su logiche aperte che hanno consentito una facile integrazione con altri applicativi cloud in uso in azienda, quali ad esempio il software di fatturazione.

“Nel giro di poche ore dall’implementazione, Oracle CX Cloud aveva già ottimizzato e supportato centinaia di richieste di nostri clienti in tutta Italia. In piena produzione, questa piattaforma sarà in grado di monitorare simultaneamente le centinaia di interventi giornalieri che facciamo su tutto il territorio italiano e ci aiuterà a migliorare ulteriormente il supporto alla clientela” commenta Mario Managò Pini, Art Director, Ekonore.

Il cliente ha potuto dunque sperimentare i primi vantaggi della soluzione prescelta in tempi brevissimi, ed è interessato ad esplorare ulteriori possibilità di Oracle Marketing Cloud

“Questo progetto evidenzia come la suite Oracle CX Cloud permetta anche ad aziende di dimensioni contenute di accedere alle stesse tecnologie di nuova generazione che offriamo ai clienti più grandi” dichiara Marco Ferraris, Cloud Applications e CX Country Leader di Oracle Italia. “Con Ekonore abbiamo costruito una soluzione ad hoc a partire da applicativi completi di ogni funzionalità necessaria per gestire il CRM, che saranno costantemente aggiornati e potranno diventare punto di partenza per cogliere i benefici ancora più grandi di una digitalizzazione più estesa”.

Vantaggi operativi che si trasformano in vantaggi strategici, come spiega il fondatore e CEO dell’azienda Francesco Colombo. “Le soluzioni cloud di Oracle permettono a Ekonore di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e di aumentare l’espansione della BioDisinfestazione senza pesticidi e BioSanificazione in tutta Europa”.

Il progetto è stato realizzato con il supporto di CRM Services, partner Oracle basato a Rimini.