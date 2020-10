Qualys ha annunciato l’espansione in Cina e la sigla di una partnership con Digital China, fornitore di prodotti IT per le aziende del territorio

Qualys ha annunciato il suo ingresso nel mercato cinese con la creazione di una Private Cloud Platform e l’avvio di una partnership con Digital China, il principale fornitore di prodotti IT, soluzioni e supporto a valore aggiunto per le aziende in Cina.

Stando agli accordi, Digital China si occuperà della gestione e del supporto della Qualys Private Cloud Platform in Cina, nonché della distribuzione e rivendita delle innovative soluzioni IT, di sicurezza e conformità di Qualys.

La partnership consente ai clienti in Cina di sfruttare le potenzialità della Qualys Cloud Platform per integrare in un’unica console le App come la Vulnerability Management, Detection and Response (VMDR), l’EDR Multi-Vector e la soluzione Security Analytics and Incident Response che sarà annunciata a breve.

I plus della nuova Private Cloud Platform

Questa piattaforma cloud nativa, che può essere implementata in modalità private cloud, permette di individuare, valutare, classificare per gravità, neutralizzare e mitigare qualsiasi vulnerabilità critica presente nell’ambiente IT del cliente. Esegue contemporaneamente una valutazione in tempo reale dei dispositivi che si connettono alla rete, identifica il malware e protegge gli endpoint su scala globale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jing Li, Vice Presidente di Digital China: «Siamo entusiasti di poter rappresentare Qualys e di offrire ai nostri clienti l’accesso alle loro soluzioni leader del settore. Le app all-in-one basate sul cloud di Qualys permetteranno ai nostri clienti di accelerare la capacità di neutralizzare le minacce e di prevenire le violazioni, soprattutto nelle aziende che hanno intrapreso un processo di digital transformation creando ambienti ibridi e cloud».

Per Philippe Courtot, Presidente e CEO di Qualys: «Digital China è un importante provider di servizi IT integrati che supporta i clienti ad accelerare gli interventi prioritari nei progetti di digital transformation. Interviene ottimizzando l’infrastruttura di soluzioni singole che l’azienda usa per la sicurezza e la conformità permettendo al cliente di proteggere in modo efficace l’ambiente ibrido con un approccio in grado di scalare, di ottenere maggiore visibilità e di reagire alle minacce prima che gli hacker causino danni irreparabili. Questa partnership ci permette di rafforzare il nostro impatto globale e consente a Digital China di offrire ai clienti una strategia consolidata che estende la potenza della Qualys Cloud Platform in Cina».

Nuove soluzioni Qualys in arrivo

Qualys VMDR è una suite cloud all-in-one che automatizza il ciclo di gestione delle vulnerabilità in ambienti on-premise, cloud, endpoint, mobile, container, OT e IoT, permettendo alle aziende di rispondere velocemente alle minacce e prevenire le violazioni. Qualys offre una soluzione per il monitoraggio e la neutralizzazione delle minacce informatiche sugli endpoint per le aziende che desiderano individuare episodi sospetti e portare alla luce incidenti nascosti. Qualys EDR Multi-Vector fornisce informazioni relative al contesto e visibilità completa sull’intera catena di attacchi (prevenzione, rilevamento, risposta) all’interno di un’unica soluzione.

Inoltre, Qualys prevede di annunciare la linea di prodotti Next-Gen Security Analytics and Incident Response, che renderà possibile integrare e correlare in modalità nativa i dati telemetrici di sicurezza dell’intera infrastruttura di sicurezza. La soluzione integrerà prodotti Qualys e di terze parti – ad esempio, O365, AWS CloudTrail, SecurityHub, Zoom, Salesforce, firewall, IPS/IDS, proxy, VPN, antivirus – combinandoli in una piattaforma organica per la gestione e la risposta agli incidenti di sicurezza. Includerà il supporto nativo per l’analisi del comportamento degli utenti e degli asset (UEBA), funzionalità di threat hunting, intelligence e risposta automatica nonché supporto preconfigurato per i casi d’uso del framework MITRE ATT&CK.