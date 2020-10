Firmato un protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi “sensibili”

Var Group ha sottoscritto un Protocollo di intesa con la Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana con l’obiettivo di prevenire e contrastare i crimini sui sistemi informatici e di garantire un innalzamento della sicurezza informatica della società.

Il rapporto collaborativo tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana e Var Group si sostanzierà nello scambio di informazioni, nella programmazione di incontri di carattere formativo e nella predisposizione delle procedure di intervento, atte a prevenire e a neutralizzare attacchi informatici mirati all’integrità dei dati e al contrasto del Financial Cybercrime.

L’attuale contesto di continua evoluzione informatica e l’enorme quantità di dati scambiati in rete impone un incremento continuo della tutela dei servizi di comunicazione. In tal senso, l’attività della Polizia Postale assume un ruolo chiave nel settore della sicurezza informatica per prevenire e contrastare attacchi insidiosi per il funzionamento e l’equilibrio dei sistemi informatici.

Come sottolineato in una nota ufficiale dalla Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana Anna Lisa Lillini: «La Polizia di Stato mette a disposizione la competenza, le risorse tecnologiche e l’esperienza maturate nel settore del contrasto al cybercrime, attraverso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, allo scopo di aumentare la sicurezza informatica all’interno delle aziende e di proteggere il loro know how in un mondo in cui l’evoluzione e la ricerca tecnologica diventano fattori fondamentali per la competitività dei mercati».

Per Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group: «Grazie al Protocollo sottoscritto definiamo una partnership strategica per la sicurezza delle aziende. In questi ultimi mesi abbiamo rilevato una crescita esponenziale degli attacchi che, utilizzando tecniche e tecnologie sempre più raffinate, devono essere prevenute e contrastate da attori preparati. Negli anni abbiamo fatto investimenti importanti per avere una proposta di Digital Security globale a supporto della protezione e della crescita delle imprese. La nostra divisione Yarix è un polo di competenze unico sul territorio che sostiene la competitività delle aziende Made in Italy, anche attraverso collaborazioni eccellenti come quella che definiamo oggi».