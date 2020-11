Il nuovo asset strategico di EasyTech comprende anche la sinergia, al via, con l’azienda Nexapp, attiva in ambito software

Società bergamasca fondata nel 2006, Easytech propone oggi soluzioni custom-made in ambito digital transformation e innovazione.

Lo fa grazie a un team coeso di oltre 40 persone, in grado di accompagnare in questo processo di trasformazione tutte quelle aziende che chiedono miglioramento nei processi aziendali, ottimizzazione dei tempi, rispetto dei costi. Molto più che integratore di soluzioni intelligenti per l’infrastruttura informatica, Easytech offre un approccio consulenziale alle aziende, con soluzioni e servizi che ne aumentano le performance, consentono la riorganizzazione dei flussi di lavoro e garantiscono un veloce ritorno degli investimenti. È con questo spirito che contribuisce al successo delle imprese, rispondendo alle loro necessità reali e orientandole nella scelta di strumenti adeguati alle strategie future.

Grazie anche a strategie di partnership di altissimo livello e forti investimenti in R&D Easytech risponde concretamente, oggi più che mai, alle richieste di un mercato che chiede velocità, condivisione e innovazione.

Un nuovo asset strategico per Easytech, quindi, per fare un ulteriore passo in avanti: Nexapp è una PMI innovativa e di natura informatica che offre software gestionali, ERP, CRM, servizi Cloud, software customizzati, applicazioni web e mobile, consulenza e attività di digital marketing integrato

Il board delle due società punta a chiudere il 2020 con un fatturato di circa 4 mln di € e una crescita del 8% rispetto al 2019.

“In un anno che rimarrà nella storia per una crisi senza precedenti, la tecnologia ha dimostrato di essere il pilastro principale per sostenere le imprese attraverso il lavoro remoto, funzioni più agili e servizi sempre più digitali. Le aziende faranno sempre più leva sull’innovazione tecnologica per accompagnare ogni processo, iniziativa e catena del valore nel delicato e fondamentale passaggio alla nuova normalità. Per questo proprio nel 2020, scegliamo di fare un ulteriore passo avanti, facendo confluire in Easytech tutta l’expertise software di Nexapp, che ci permette di offrire nuove competenze e servizi al nostro parco clienti” commenta Alessandro Arioldi, CEO di Easytech.

Le due società, in una visione condivisa, pongono così le basi per la nascita di un gruppo operativo che va a rafforzare ulteriormente la posizione di mercato e la capacità di rispondere alle necessità dei clienti.

“La sinergia instaurata tra le nostre due realtà ci permetterà di ottenere risultati importanti. Entrambe le società sono accomunate della capacità di evolversi, saper cogliere i cambiamenti in atto nel mercato di riferimento e, di conseguenza, applicare delle strategie specifiche per consolidarsi nel tempo. Siamo determinati nel portare avanti un piano di sviluppo condiviso, che trova fondamento nelle azioni percorse da entrambe le aziende negli ultimi anni’’ aggiunge soddisfatto Luca Antonio Bodini, CEO di Nexapp.

”Easytech ricerca e applica costantemente nuove tecnologie in ambito IT, sistemi di sicurezza e gestione dei dati, Nexapp sviluppa soluzioni software che rendono i dati accessibili e fruibili. In un periodo storico in cui l’integrazione dei sistemi informativi è alla base delle strategie di business aziendali, l’unione delle nostre due realtà tra loro complementari è strategica’’ conclude infine Fabio Finazzi, Presidente di Easytech.