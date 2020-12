I clienti entreprise di Verizon Business possono utilizzare la piattaforma edge SD WAN Unity EdgeConnect di Silver Peak per una connettività WAN sicura

Verizon Business sta espandendo il proprio portfolio di Software Defined-Wide Area Network (SD WAN) integrando la piattaforma edge Unity EdgeConnect di Silver Peak come offerta di servizi gestiti.

Recentemente acquisita da Aruba, una società Hewlett Packard Enterprise, l’integrazione della piattaforma EdgeConnect di Silver Peak al portfolio SD WAN di Verizon offre alle aziende nuove possibilità di transizione a una SD WAN con ambiente di WAN Optimization integrato per la gestione delle applicazioni aziendali.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Aamir Hussain, senior vice president of business products di Verizon Business: «Sta cambiando il modo in cui le aziende cercano di gestire la propria architettura WAN perimetrale, in particolare nell’ambito del clima che si respira oggi al loro interno. Le reti legacy semplicemente non riescono a tenere il passo con i requisiti delle moderne compagnie cloud-first e l’integrazione della piattaforma EdgeConnect di Silver Peak all’offerta SD WAN di Verizon è dunque un ulteriore traguardo nella creazione di valore per quelle aziende che desiderano implementare la SD WAN e a sperimentare WAN Optimization».

Per un servizio senza interruzioni

L’offerta SD WAN di Verizon aiuta i clienti ad accelerare la trasformazione della rete con un controllo cloud avanzato, affidabilità e gestione dei servizi automatizzati chiavi in ​​mano e orchestrate centralmente, ora integrati con le appliance Unity EdgeConnect di Silver Peak e i controller SaaS-based per offrire un servizio senza interruzioni. Inoltre, queste funzionalità possono essere fornite con altre funzioni a valore aggiunto come Security, WAN Optimization e Verizon Wireless Connectivity.

Per David Hughes, founder di Silver Peak e senior vice president of the WAN business di Aruba: «Mentre le aziende continuano a portare avanti le proprie iniziative di trasformazione digitale, molte si stanno rendendo conto che un’architettura WAN intelligente è fondamentale per ottenere il massimo risultato dagli investimenti cloud in corso e da quelli programmati per il futuro. Le aziende possono trarre vantaggio dall’utilizzo dei servizi gestiti leader di settore di Verizon che ora includono la piattaforma edge SD WAN Unity EdgeConnect».

Va, infatti, riconosciuto che Verizon è stata la prima a introdurre sul mercato un’offerta SD WAN e servizi virtualizzati a livello globale ed è stata recentemente riconosciuta come leader nel report IDC MarketScape: Worldwide Managed SD WAN 2020 Vendor Assessment.

A sua volta, per tre anni consecutivi, Silver Peak è stata inserita da Gartner come leader nel Magic Quadrant per l’infrastruttura WAN Edge.