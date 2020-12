La valutazione della società di consulenza sulla base delle capacità di system integrator su AWS, Google Cloud Platform e Azure di GFT

GFT è stata riconosciuta “Major Contender” dalla società di consulenza e ricerca Everest Group grazie alle sue capacità di system integrator su Amazon Web Services, Google Cloud Platform e Microsoft Azure.

Tre diversi report Everest Group hanno infatti collocato GFT tra le poche aziende a essere selezionate nelle valutazioni.

I report di PEAK Matrix analizzano le prestazioni dei vari provider valutandoli in base a due criteri chiave: la loro visione e la capacità di fornire con successo servizi di cloud system integration e il loro impatto sul mercato. Tramite questi tre report, Everest Group ha valutato per la prima volta le capacità di system integration delle aziende su piattaforme cloud.

Negli ultimi anni GFT si è affermata come provider leader di servizi cloud. L’azienda ha sviluppato uno dei team di esperti di cloud più consolidati del settore, che entro la fine del 2020 conterà oltre 1.000 risorse. GFT ha anche maturato forti partnership con tutti e tre i principali cloud provider, oltre che con molte aziende che offrono soluzioni leader specifiche per il settore.

All’inizio di quest’anno, GFT è stata anche nominata “Google Cloud 2019 Breakthrough Partner of the Year”. L’esperienza di GFT nel settore cloud è stata molto apprezzata e richiesta negli ultimi anni, e più recentemente l’azienda ha registrato una crescita del 52% delle vendite di servizi cloud rispetto all’anno precedente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marika Lulay, CEO di GFT: «Siamo lieti di essere stati nominati “Major Contender” per le nostre capacità di system integrator su tutte e tre le principali piattaforme cloud. Essere riconosciuti in un mercato decisamente competitivo e distinguersi in questi report è per noi un onore. Inoltre, è una testimonianza del grande lavoro svolto dai nostri team e dell’impegno che abbiamo profuso per sviluppare e consolidare il nostro expertise nel settore del cloud a livello globale. La nostra cultura ingegneristica e le nostre specializzazioni in aree come l’IA, il data analytics o lo sviluppo di applicazioni rappresentano quello che molte aziende che stanno pianificando di passare al cloud o di intensificarne l’utilizzo stanno cercando. Stiamo investendo molto nel miglioramento continuo della nostra expertise, in modo da poter continuare a offrire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti».

I report PEAK Matrix di Everest Group offrono una panoramica unica dei principali attori di un segmento di mercato. L’analisi e le informazioni che forniscono rendono più facile per le aziende decidere quali service provider globali soddisfano al meglio le loro esigenze. Basati sulla rigorosa metodologia PEAK Matrix, i report sono il risultato dei processi annuali condotti da Everest Group per ciascuna delle categorie e includono l’analisi delle informazioni fornite nei questionari RFI, le interazioni con i fornitori di servizi e le verifiche delle referenze fornite dai clienti.