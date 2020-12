Le nuove funzionalità di analytics di SAP Fieldglass per una migliore gestione della forza lavoro esterna

Per molte organizzazioni, la forza lavoro esterna – composta da lavoratori contingenti, come appaltatori e liberi professionisti, e fornitori di servizi, come consulenti, agenzie di marketing, ecc. – fornisce la resilienza e l’adattabilità che contente di ricostruire e sostenere la ripartenza. Attingendo alla forza lavoro esterna, le organizzazioni possono acquisire rapidamente le competenze necessarie per portare a termine in tempi rapidi i progetti ed ottenere la velocità e la versatilità necessarie per competere oggi. Ecco perché SAP ha lanciato nuove funzionalità di analisi per soluzioni SAP Fieldglass come parte della release di novembre 2020.

Con queste nuove funzionalità, le organizzazioni hanno libero accesso a dashboard (chiamate anche “storie”) che utilizzano i dati in tempo reale per aiutare a rendere il loro processo decisionale più informato. Possono accedere semplicemente ai dati e agli analytics per i più comuni indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi al procurement. I direttori degli acquisti e delle risorse umane, gli analisti aziendali e altri utenti possono trarre vantaggio da informazioni più aggiornate, più dettagliate e che si caricano più velocemente che mai.

Migliorare il modo in cui i responsabili d’azienda analizzano i dati consente di ottimizzare le strategie di gestione della forza lavoro esterna, aumentare l’efficienza e la conformità, ridurre la complessità, evitare spese eccessive e proteggersi dai rischi per la sicurezza – il tutto assicurando il massimo ritorno per ogni euro speso ed evitando costi inutili.

Le nuove funzionalità di analisi integrate nelle soluzioni SAP Fieldglass consentono:

• Accesso ai dati in tempo reale. Ad esempio, controllare la percentuale di ore lavorate rispetto a quelle pianificate per sapere se la spesa è in linea con le stime o se un contratto deve essere rivisto.

• Esportare e condividere i dati. Per fornire ai manager informazioni sui capitolati per valutare se è più economico assumere manodopera contingente invece di ricorrere a fornitori di servizi.

• Visualizzare dashboard (“stories”) predefinite. Monitorare la spesa aggiornata in tempo reale secondo il contratto per aiutare i category manager a gestire e raggiungere i loro KPI.

• Creazione di report e dashboard. Ad esempio, illustrare le metriche sulla qualità del lavoro della forza lavoro esterna utilizzando grafici e tabelle in modo che le prestazioni possano essere poi discusse con gli stessi fornitori.

Questo è l’inizio di una trasformazione multi-release per analisi avanzate per le soluzioni SAP Fieldglass supportate da SAP Analytics Cloud.