Con SECO Mind l’intelligenza artificiale sarà alla portata di azienda, grazie al lancio della suite Clea che raccoglie i dati sul campo

SECO Spa, specialista nel settore dell’innovazione tecnologica e delle soluzioni IoT, partecipata dal Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, annuncia la nascita di SECO Mind la realtà del gruppo che integra le competenze acquisite nei campi dell’Intelligenza Artificiale, IoT e data orchestration.

Con SECO Mind l’intelligenza artificiale sarà alla portata di tutte le aziende, grazie al lancio della suite Clea che raccoglie i dati sul campo, li trasferisce sul Cloud, e li rende fruibili analizzandoli in real time per restituire informazioni utili ai processi di business.

Con la creazione di SECO Mind, SECO, riorganizza il gruppo in vista della quotazione in borsa, completando l’integrazione delle acquisizioni messe a segno in ambito AI e data orchestration negli ultimi due anni, a partire da Aidilab, laboratorio creativo di Interaction Design acquisito nel 2018, Ispirata (2020) start up specializzata in soluzioni middleware e software Open Source per applicazioni di Data Orchestration nel campo Embedded, IoT ed Industry 4.0, e Hopenly (2020) specializzata in progetti di machine learning e intelligenza artificiale.

SECO Mind: intelligenza artificiale e data analysis per tutti

SECO Mind aggrega tutte le competenze e le tecnologie necessarie a offrire un servizio integrato accessibile anche a quelle imprese che non hanno la possibilità sviluppare internamente soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e data analysis.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Massimo Mauri, Amministratore delegato di SECO: «SECO finalizza con successo la strategia iniziata nel 2018 di evoluzione del proprio modello di business diventando così partner strategico delle aziende nella loro trasformazione digitale. Con la nascita di SECO Mind, che sarà la risultante della fusione di Aidilab, Ispirata e Hopenly, concludiamo la riorganizzazione del Gruppo in vista della quotazione in borsa, confermando la nostra capacità di aggregare e integrare le realtà innovative recentemente acquisite, ponendo solide e strutturate basi per l’importante sviluppo dei prossimi anni».

Con Clea l’AI è anche in abbonamento “as-a-service”

Contestualmente all’annuncio, SECO Mind ha ufficializzato il lancio di Clea, un servizio in abbonamento “as-a-service”, una vera e propria Suite integrata di servizi di Intelligenza Artificiale alla portata di tutte le aziende, dalle più grandi alle più piccole.

L’integrazione di servizi di Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Edge e Cloud computing attraverso un unico dispositivo e una Suite dedicata rappresentano un’opportunità per la crescita del business, grazie all’ottimizzazione dell’efficienza, potenziando la produttività e minimizzando i tempi e i costi di manutenzione.

Con Clea è possibile effettuare, ad esempio, la manutenzione predittiva dei macchinari, ovvero prevedere in anticipo quando necessiteranno di riparazione. Altri ambiti di applicazione riguardano proprio la data analysis nel contesto IoT per rendere le decisioni di business sempre più “data driven”.

Adottabile in tutti quei settori dove è previsto l’uso di prodotti digitali, Clea è già in fase di applicazione e sperimentazione nel settore delle vending machines, delle macchine del caffè, e del trasporto refrigerato.

Clea è attivabile attraverso l’installazione di Easy Edge, un nuovo microcontrollore con connettività mobile (LTE-M/NB-IoT/2G + Wi-Fi, BT), basso consumo e geolocalizzazione. Una volta completata l’installazione all’interno del macchinario industriale o commerciale, questo è in grado di eseguire algoritmi di Intelligenza Artificiale, trasformando qualsiasi dispositivo, ad esempio una macchina del caffè https://youtu.be/dNvFJyhOoN4 o una vending machine https://youtu.be/o3CpdiMvM-E, in un macchinario smart.