Fastweb è tra le prime telco in Italia a conseguire la qualifica che le riconosce un livello di qualità tra i più elevati per il mercato Enterprise

Fastweb è insieme a SAP per il mercato Enterprise. La società è, infatti, tra le prime telco in Italia a conseguire la qualifica di Partner Certificato SAP, avendo ottenuto le certificazioni SAP “Cloud and Infrastructure Operations”, “Hosting Operations” e “SAP HANA Operations”, che che riconoscono a Fastweb un livello di qualità tra i più elevati in termini di implementazione e integrazione sulle proprie piattaforme dei sistemi SAP, in maniera efficiente e in tempi rapidi.

Soluzioni chiavi in mano e controllo end-to-end

Facendo leva sull’affidabilità delle proprie infrastrutture e le competenze acquisite attraverso l’incorporazione della società Cutaway, Fastweb amplia e rafforza la propria esperienza nella gestione degli applicativi SAP con l’obiettivo di offrire al mondo Enterprise soluzioni “chiavi in mano”, sicure e affidabili, in linea con le best practice certificate dalla multinazionale tedesca.

Le aziende potranno così accedere alle soluzioni in ambiente SAP con il più alto livello di qualità del servizio end-to-end grazie all’eccellenza delle piattaforme proprietarie di Fastweb costituite da reti a banda ultralarga diffuse capillarmente su tutto il territorio italiano, da servizi di nuova generazione in cloud computing erogati dai Datacenter certificati Tier IV in grado di assicurare i più elevati livelli di continuità operativa e da un ampio portafoglio di servizi avanzati di cybersecurity forniti dal SOC (Security Operations Center) interno, attivo 24 ore su 24.

Con Fastweb approccio consulenziale altamente qualificato su SAP

In particolare, Fastweb potrà supportare sia aziende che decidono di avvalersi per la prima volta di soluzioni SAP per rendere più efficienti i propri processi gestionali, sia imprese che intendono migrare in cloud le piattaforme SAP presso i suoi Datacenter Tier IV, e affiancarle in ogni fase attraverso un approccio progettuale e consulenziale altamente qualificato. Tutto ciò consentirà di semplificare ulteriormente il processo di migrazione dei gestionali aziendali che avverrà sempre verso la piattaforma SAP più aggiornata di cui Fastweb garantisce in ogni momento il 100% di efficienza operativa.

Come sottolineato in una nota ufficiale congiunta da Enzo Pagliaroli, Services and Public Sector Sales Director di SAP Italia: «Siamo molto felici che Fastweb abbia conseguito questa importante certificazione SAP. Questo permetterà a molte organizzazioni di accedere in modo rapido e sicuro alle nostre tecnologie innovative e sfruttare le infrastrutture di Fastweb per gestire i processi più critici e complessi per il raggiungimento dei loro obiettivi di business. Oggi possiamo celebrare un partner di comprovata professionalità e competenza che ci affiancherà nella nostra strategia di promuovere nelle aziende un passaggio al cloud di dati e applicazioni anche nell’ottica di accelerare in innovazione e trasformazione digitale».

A sua volta, Augusto Di Genova, Chief Enterprise Officer di Fastweb, fa sapere che: «Grazie alla certificazione SAP Fastweb si conferma ancora una volta il partner di riferimento per tutte le aziende che intendono avviare e accelerare il proprio percorso verso la piena digitalizzazione. Facendo leva sulle competenze altamente specializzate in ambito cloud, Fastweb raggiunge oggi, grazie alla preziosa collaborazione con SAP, un nuovo livello di eccellenza nei servizi alle imprese accompagnando organizzazioni di ogni dimensione nella gestione di processi mission critical come quelli basati su un ecosistema così ampiamente diffuso come SAP, in un’ottica di costante attenzione e cura verso i propri clienti».