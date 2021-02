AWS Direct Connect è ora disponibile anche nei data center del Campus di Milano Caldera forte di connessioni hosted e dedicate

Equinix annuncia la disponibilità del servizio cloud AWS Direct Connect nel data center International Business Exchange (IBX) ML2, situato a Milano. Qui, Equinix fornirà l’accesso tramite il servizio AWS Direct Connect alla location meneghina, insieme a una nuova piattaforma di interconnessione, attraverso il suo nuovo data center flagship, ML5.

AWS Direct Connect è una soluzione di servizi cloud che semplifica la creazione di una connessione di rete dedicata on-premise ad Amazon Web Services (AWS). Equinix e AWS Direct Connect forniscono connessioni efficienti, sicure e a bassa latenza ai servizi cloud AWS in aree metropolitane chiave a livello globale, tra cui Milano, facilitando l’accesso a un ricco ecosistema aziendale, in una vasta gamma di settori.

Perché AWS Direct Connect ed Equinix



Questo nuovo punto di connessione della piattaforma Equinix è disponibile nel Campus di Milano Caldera, una delle location meglio collegate all’interno di Milano. La configurazione fornirà un’ulteriore ridondanza tramite Equinix Fabric e Equinix Cross Connects, consentendo rispettivamente connessioni hosted e dedicate.

La connettività diretta e privata ai fornitori di servizi cloud strategici come AWS è essenziale in quanto la trasformazione digitale alimenta una maggiore domanda di servizi digitali localizzati at the edge. Infatti, il Global Tech Trends Survey 2019-20 di Equinix ha rilevato che un responsabile IT su due (54%) intervistato in Italia dichiara di dare priorità allo spostamento della propria infrastruttura verso il digital edge, dove i centri abitati, il commercio e gli ecosistemi digitali e aziendali si incontrano e interagiscono in tempo reale.

Non a caso, secondo il Volume 4 dell’Indice di Interconnessione Globale (GXI), uno studio di mercato pubblicato da Equinix, i digital service provider, all’interno di settori come le telecomunicazioni, i servizi cloud & IT, i content & digital media, e i provider di tecnologia, aumenteranno di 5 volte la larghezza di banda della connettività privata entro il 2023, spinti da una maggiore richiesta da parte delle imprese di colmare i divari digitali at the edge.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Emmanuel Becker, Managing Director, Italy, Equinix: «Le aziende che operano in Italia si affidano a connessioni dirette ai cloud provider come AWS per fornire loro la velocità, l’agilità e la sicurezza di cui hanno bisogno per competere in questo mercato. Con la disponibilità di AWS Direct Connect a Milano, offriamo loro prestazioni sicure, a bassa latenza e coerenti ai servizi AWS in tutta la regione EMEA».

Per Kaushik Joshi, Global Managing Director, Strategic Alliances, Equinix: «Il nostro obiettivo in Equinix è quello di aiutare le imprese a sfruttare tutti i benefici del cloud, contribuendo a eliminare le criticità legate alla latenza o ai costi delle applicazioni. Offrendo l’accesso ad AWS tramite AWS Direct Connect presso Equinix ML2 a Milano, stiamo fornendo ulteriori modi per le imprese italiane di ottenere una migliore privacy e una latenza ridotta ad un costo inferiore per le loro applicazioni basate su cloud».