Per supportare in modo efficace e sostenibile tutte le piccole e medie imprese nei loro progetti cloud, OVHcloud ha sviluppato l’offerta Managed Bare Metal Essentials.

Nello specifico, l’offerta Bare Metal Essentials di OVHcloud offre

Infrastruttura completa e pronta all’uso – server dedicati Bare Metal, spazio storage datastore dedicato, licenze di rete e virtualizzazione – ospitata nei data center di OVHcloud

OVHcloud supporta l’automazione, l’orchestrazione e la gestione dell’infrastruttura 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Tecnologia di virtualizzazione VMware, che consente al cliente di dimensionare e gestire le virtual machine in modo semplice, all’interno della configurazione di un data center Hosted Private Cloud.

Con il continuo aumento del lavoro da remoto e il boom dei servizi online, le aziende sono diventate sempre più consapevoli della necessità di accelerare la loro transizione al cloud. Sebbene i vantaggi di tale strategia – risparmio di tempo, maggiore produttività, riduzione dei costi operativi etc. – siano chiaramente identificabili, l’implementazione di queste soluzioni rimane ancora una sfida importante per le imprese nel breve, medio e lungo periodo. La transizione deve essere eseguita su un’infrastruttura flessibile e facile da gestire, per mantenere le competenze tecniche concentrate sul valore aggiunto delle aziende.

Bare Metal Essentials: nessuna concessione su prestazioni o disponibilità

Come sottolineato in una nota ufficiale da John Gazal, VP Southern Europe & Brazil di OVHcloud: «Managed Bare Metal Essentials è la migliore alternativa per le aziende che desiderano accedere a un ambiente cloud scalabile e dedicato con risorse garantite e con elevata disponibilità, un budget controllato e un servizio che consenta loro di concentrarsi sul proprio core business. Questa nuova offerta è la risposta di OVHcloud per le aziende di tutti i settori, dalle piccole alle medie imprese, che sentono anche la necessità di accedere a un ambiente cloud sicuro e scalabile con risorse dedicate. Con Managed Bare Metal Essentials, offriamo ai clienti un servizio che racchiude i vantaggi di un cloud affidabile e pronto per l’uso, senza concessioni su prestazioni o disponibilità».