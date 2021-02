Qlik annuncia per l’undicesimo anno consecutivo il posizionamento nel Magic Quadrant di Gartner per le piattaforme di Analytics e BI

Qlik è stata posizionata per l’undicesimo anno consecutivo da Gartner tra i leader del Magic Quadrant per piattaforme di Analytics e Business Intelligence 2021.

A commentare la notizia in una nota ufficiale è Mike Capone, CEO di Qlik, seconod cui: «Qlik continua a fornire innovazione al settore della BI, consentendo ai clienti di sbloccare il valore potenziale dei propri dati. Continuiamo a potenziare le nostre competenze chiave di augmented intelligence e, allo stesso tempo, portiamo avanti la nostra visione di Active Intelligence – la capacità di sfruttare informazioni aggiornate in tempo reale per contribuire al processo decisionale e per innescare le azioni durante tutti i processi operativi. La cosa più importante è che stiamo facendo tutto questo in un ambiente SaaS moderno ed enterprise-ready, il tutto a un costo totale di proprietà molto vantaggioso per i nostri clienti».

Qlik vanta l’unica piattaforma aperta, end-to-end di data integration e di analytics del settore, e la più robusta serie di offerte SaaS di analytics che insieme portano verso l’Active Intelligence, uno stato di intelligenza continua che deriva da informazioni in tempo reale e aggiornate progettate per innescare azioni immediate. I clienti possono sfruttare piattaforme di analytics aperte e moderne che aiutano a massimizzare il valore dei dati nel cloud e in tutto il loro business, senza sentirsi bloccati o limitati.

L’approccio unico di Qlik e le capacità della piattaforma sono cresciute significativamente nel 2020, e includono:

Introduzione di una vasta gamma di funzionalità di integrated augmented analytics, come i miglioramenti a Insight Advisor – l’assistente AI completamente integrato di Qlik – che offre analytics conversazionali, nuova logica di business per la generazione di insight personalizzati, elaborazione del linguaggio naturale e calcoli avanzati.

Integrazione di avvisi intelligenti direttamente in Qlik Sense, che permette ai clienti di gestire in modo proattivo le eccezioni e di rispondere rapidamente quando sorgono i problemi, insieme a calcoli e capacità di trending per aiutare a identificare valori anomali.

Acquisizioni strategiche di Blendr.io e Knarr Analytics. Blendr.io rende disponibili un maggior numero di dati per l’analisi attraverso l’orchestrazione di dati senza soluzione di continuità da centinaia di applicazioni SaaS, mentre Knarr Analytics fornisce la base per la collaborazione in tempo reale e multi-utente che elimina le barriere tra produttori e consumatori di dati, per consentire un più ampio processo decisionale basato sui dati in tutta l’organizzazione.

Per Loïc Giraud, Business Analytics COE Lead, Novartis: «I dati fanno parte del nostro DNA in Novartis. La sfida che abbiamo affrontato è stata quella di trovare una piattaforma che permettesse a tutti i dipartimenti dell’organizzazione di trarre costantemente valore dalla nostra data chain. Il ruolo di Qlik nel trasformare in realtà le nostre ambizioni sui dati non può essere sottovalutato. La piattaforma non solo ha rafforzato, ottimizzato e ampliato digitalmente le aree di business esistenti, ma sta contribuendo ad aprire nuove opportunità e sta sostenendo la trasformazione digitale dell’intera organizzazione».

Qlik ha introdotto diverse nuove funzionalità e programmi di successo dei clienti nel 2020, per allinearsi con le strategie e le tempistiche dei propri clienti, supportando il loro viaggio verso le analytics su cloud. Queste includono un percorso diretto per i clienti QlikView verso l’adozione di Qlik Sense Enterprise SaaS con la possibilità di ospitare le loro applicazioni QlikView su cloud. Qlik facilita anche l’integrazione dei dati on-premises nelle cloud analytics grazie a Qlik DataTransfer, una utility leggera e facile da usare che spinge e aggiorna in modo sicuro i dati analytics-ready verso le applicazioni Qlik Sense SaaS.