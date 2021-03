Lo speciale evento digitale intitolato “Enabling the Autonomous Digital Enterprise”, è organizzato da IDC e BMC Software con i suoi partner

Si terrà giovedì 18 marzo il BMC Day Italia: “Enabling the Autonomous Digital Enterprise” organizzato da IDC e BMC Software con i partner Moviri, Beta 80 Group, CTMLAB, Engineering ed R1 per parlare della trasformazione digitale delle imprese di successo.

È, infatti, convinzione di BMC che, nell’economia che ci consegnerà la nuova normalità saranno l’agilità, la centralità del cliente e l’intelligence le caratteristiche che distingueranno le imprese che hanno saputo investire con successo nella trasformazione digitale da quelle costrette ancora a inseguire.

Entro il 2022, IDC prevede che il 70% delle organizzazioni avrà accelerato l’uso delle tecnologie digitali, trasformando i processi aziendali esistenti per promuovere la flessibilità e la resilienza, il coinvolgimento dei clienti e l’actionability dei dati.

La trasformazione digitale 2.0 è ormai realtà

La trasformazione digitale è ormai entrata nell’era 2.0. Il valore dei dati sta guadagnando sempre più attenzione da parte delle aziende, tant’è che l’intelligence è diventata un fattore critico per determinarne il grado di competitività sui mercati. Parallelamente, l’automazione sta pervadendo le operazioni e i processi decisionali, aiutando a generare informazioni utili per creare elementi di differenziazione di alto valore per servizi e prodotti. Dai più recenti sondaggi di IDC emerge che l’importanza dell’automazione per la gestione dei dati e dei processi è oggi al primo posto tra le organizzazioni che perseguono la trasformazione digitale a livello globale e non soltanto dipartimentale.

Anche la scalabilità e l’agilità stanno infine diventando sempre più importanti: tecnologie e metodologie chiave come Big Data, AI, DevOps e cloud giocano un ruolo sempre più critico per la modernizzazione delle applicazioni aziendali, che devono evolvere al ritmo del business lungo tutta la filiera del valore.

L’obiettivo principale dell’era 2.0 della trasformazione digitale è raggiungere l’innovazione su larga scala e compiere progressi verso l’impresa del futuro, in grado di sviluppare velocemente nuovi modelli operativi e adottare altrettanto velocemente tecnologie abilitanti.

BMC Day Italia: di cosa si parlerà il 18 marzo



Queste tematiche saranno approfondite durante il BMC Day Italia: “Enabling the Autonomous Digital Enterprise”, lo speciale evento digitale che IDC e BMC Software, insieme ai partner, organizzano il prossimo 18 marzo come momento unico di confronto e approfondimento per i technology leader, i business innovator, i professionisti IT e i leader digitali delle principali aziende italiane.

Articolato in una serie di interventi in sessione plenaria, il BMC Day Italia 2021 sarà condotto da Ilaria D’Amico e vedrà la partecipazione di Fabio Rizzotto, Associate Vice President, Head of Research and Consulting di IDC Italia, e di Andrea Seghi, Area Director Italia di BMC Software.

Nel corso della mattinata, si susseguiranno interventi di BMC e dei partner coinvolti, con in più testimonianze e storie di successo di aziende italiane ospiti per l’occasione.

Con apertura dei lavori alle 9:30 e chiusura alle 12:30, l’evento porrà al centro del dibattito il passaggio dalla fase di digitalizzazione a quella di automazione dei processi e quindi il disegno del modello ideale di Autonomous Digital Enterprise.