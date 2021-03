Equinix annuncia che intende aprire il suo primo data center a Bordeaux, in Francia, nel terzo trimestre del 2021

Entro il terzo trimestre di quest’anno, Equinix intende aprire il suo primo data center a Bordeaux, in Francia.

Lo ha annunciato la stessa azienda globale di infrastrutture digitali che, con questa nuova struttura – denominata BX1 – fornirà alle imprese globali e alle autorità locali situate nella Nuova Aquitania la possibilità di connettersi direttamente e in modo sicuro all’economia digitale mondiale, attraverso ecosistemi digitali completi.

Un importante hub di connettività da e verso l’economia digitale francese

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Régis Castagné, Managing Director, Equinix Francia: «Lo sviluppo di BX1 fa parte del nostro costante impegno nel mercato francese, sostenendo ulteriormente la crescita dell’economia digitale locale e le strategie di trasformazione digitale. Si tratta di un progetto entusiasmante, che porta il primo data center nella zona guidato dall’edge computing e fornisce anche un hub di connettività per il cavo AMITIE. Posizionandoci a Bordeaux, speriamo di rendere la regione della Nuova Aquitania un modello per l’innovazione, affrontando le questioni tecnologiche e catturando le opportunità del business digitale. Con i collegamenti in fibra ai nostri siti a Parigi, le aziende che si implementeranno in BX1 avranno connessioni dirette e sicure a un ecosistema digitale completo».

A sua volta, per Eugene Bergen Henegouwen, President, EMEA di Equinix: «L’aggiunta della nuova area metropolitana di Bordeaux è un’altra espansione strategica della Piattaforma Equinix, che supporta ulteriormente i nostri oltre 10.000 clienti in tutto il mondo. L’hub di Bordeaux servirà come uno dei punti di connettività chiave per Parigi con i suoi ricchi ecosistemi digitali ad ampio raggio. BX1 mira ad aumentare notevolmente le opportunità di espansione internazionale per le aziende francesi, fornendo al contempo un importante hub di connettività da e verso l’economia digitale francese e globale».