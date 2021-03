Il servizio Asset Recovery di Dynabook, offerto in collaborazione con TES, aiuta le aziende a smaltire in modo corretto i rifiuti elettronici

In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, che ricorre oggi, giovedì 18 marzo, Dynabook sfodera il suo Asset Recovery Service e sottolinea l’importanza di smaltire in modo corretto e sostenibile i rifiuti elettronici, sensibilizzando in particolare le aziende.

Secondo il Global E-Waste Monitor 2020, ogni anno vengono generate 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici in tutto il mondo che dovrebbero aumentare a 110 milioni di tonnellate entro il 2050.

Le iniziative sostenibili, proprio come il già citato Asset Recovery Service di Dynabook, sono una parte fondamentale della soluzione al crescente problema dei rifiuti elettronici. Lo smaltimento, il riciclo e la rivendita di dispositivi aziendali usati potrebbero contribuire significativamente alla riduzione dei rifiuti elettronici ed è in questa fase che le aziende del settore IT possono contribuire a un’economia più circolare.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Massimo Arioli, Business Unit Director Italy di Dynabook Europe: «Molte aziende aggiornano regolarmente la loro infrastruttura IT e dotano i propri dipendenti di nuovi dispositivi. Questo è diventato ancora più frequente nell’ultimo anno a causa della rapida diffusione dello smart working, con le aziende che si impegnano nel fornire gli strumenti giusti per poter lavorare da casa. Lo sviluppo sempre più rapido delle nuove tecnologie sta quindi aumentando la velocità di aggiornamento degli asset IT. Pertanto, in futuro diventerà sempre più importante la gestione delle apparecchiature dismesse. Grazie al servizio di Asset Recovery i nostri clienti potranno affrontare questa importante questione in modo sostenibile ed ecologico».

Quando il riciclo è la soluzione migliore per l’uomo e il Pianeta

Le vecchie apparecchiature ancora in buone condizioni possono essere rivendute. In questo modo le aziende avranno un ritorno economico e libereranno spazio per nuovi investimenti nell’infrastruttura IT. Gli acquirenti spesso sono aziende che hanno esigenze minori in termini di sicurezza e prestazioni, rendendo ideali i dispositivi ricondizionati. Se i dispositivi a fine vita non sono più adatti alla rivendita a causa delle loro condizioni o del basso valore di mercato, il riciclo è la soluzione migliore.

Il programma Dynabook Asset Recovery Service, offerto in collaborazione con TES, aiuta le aziende a smaltire in modo sicuro ed ecocompatibile i vecchi dispositivi IT. Se ancora in buone condizioni possono essere rivenduti con un possibile rimborso per il cliente, in caso contrario si procederà al riciclo. In entrambi i casi, è fondamentale eliminare tutti i dati e le informazioni sensibili archiviate sui dispositivi. Dynabook si occupa della cancellazione secondo i nuovi standard NIST-800-88.R1 e 5220-22-M del Dipartimento della Difesa, garantendo che le informazioni non possano essere recuperate e rilasciando un certificato dell’avvenuta cancellazione. Questo servizio permette di rivendere o riciclare 20 o più dispositivi per ogni sede, indipendente dalla marca e comprende notebook, tablet, PC, server, dispositivi di archiviazione, dispositivi di rete, smartphone o telefoni VoIP.