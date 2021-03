In occasione del Digital Day 2021, Stati membri dell’UE impegnati ad accelerare la green transformation e quella digitale dell’Europa

In occasione del Digital Day 2021, i ministri degli Stati membri dell’UE hanno firmato in rappresentanza dei rispettivi Paesi tre dichiarazioni volte a mettere in comune gli sforzi e le risorse per promuovere la connettività internazionale, incentivare la diffusione di tecnologie digitali pulite e migliorare il contesto normativo per le start-up e le scale-up.

Questi impegni concreti contribuiranno ad accelerare la green transformation e quella digitale dell’Europa dando una visione comune agli obiettivi del decennio digitale europeo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba e tra i membri fondatori della European Green Digital Coalition: «L’impegno per un futuro e un IT sostenibile sono da sempre cardini della nostra visione aziendale. Da anni portiamo avanti un piano che ci ha consentito di essere già oggi un’azienda Carbon Footprint Negative grazie all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, agli investimenti in centrali idroelettriche e fotovoltaiche di proprietà e alla progettazione e costruzione di data center ad impatto zero. È con orgoglio che Aruba aderisce alla European Green Digital Coalition per contribuire a una transizione al digitale che si realizzi nel rispetto dell’ambiente».

Da parte sua, Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale, ha fatto sapere che: «I nuovi impegni assunti oggi rafforzano le nostre ambizioni condivise di un approccio alla digitalizzazione incentrato sull’uomo. Con la firma di diversi Stati membri, le dichiarazioni consolidano impegni in tre settori: la connettività, le start-up e le tecnologie digitali pulite, in appoggio alle nostre ambizioni volte a un’Europa più competitiva, più inclusiva e più verde».

Per Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno: «Il Digital Day è un’occasione importante per consentire agli Stati membri di incontrarsi a proposito di obiettivi fondamentali nell’ambito del digitale. I nuovi impegni assunti dagli Stati membri dimostrano anche la determinazione dell’UE a collaborare per una leadership digitale più marcata entro il 2030».

Infine, Pedro Siza Vieira, ministro dell’Economia e della transizione digitale del Portogallo, ha aggiunto: «La presidenza portoghese del Consiglio mira a svolgere un ruolo decisivo di accelerazione della transizione digitale. Crediamo che gli impegni assunti oggi dagli Stati membri aiuteranno l’Europa a posizionarsi come leader globale nella sfera digitale, definita nella strategia per il decennio digitale».

Cos’è e perché è importante il Digital Day

Organizzata dalla Commissione e dalla presidenza portoghese del Consiglio, la quarta edizione del Digital Day riunisce deputati al Parlamento europeo, ministri degli Stati membri, dirigenti del settore e vari altri stakeholder.

Gli Stati membri partecipanti hanno assunto impegni concreti: