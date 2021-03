Cisco delinea il futuro del lavoro presentando nuove soluzioni che abilitano ambienti di lavoro protetti e un ritorno in ufficio in sicurezza

Cisco rende disponibili nuove tecnologie e soluzioni appositamente progettate per aiutare le aziende a ripensare il loro modo di lavorare e per tenere al sicuro i dipendenti.

Sia che l’obiettivo di una azienda sia quello di riportare le persone in ufficio, o di continuare a supportare una forza lavoro remota o ibrida, le innovazioni Cisco – soluzioni di rete, sicurezza, cloud e collaborazione – offrono molteplici opzioni per creare un vero e proprio Trusted Workplace che permetta un ritorno in ufficio e una forza lavoro remota sicuri: dall’automazione, sicurezza e scalabilità della connessione di rete, a dati analitici sull’occupazione degli spazi e sulle misure di distanziamento sociale per la salute e la sicurezza dei dipendenti, per permettere alle persone un ritorno sicuro a lavoro, come e dove vogliono, grazie a Webex e ai dispositivi di collaborazione che sfruttano l’intelligenza artificiale, i sensori e gli alert.

Recenti studi mostrano:

Una reale paura di tornare in ufficio, confermata dal 95% degli intervistati che si sente a disagio data l’attuale crisi sanitaria

Il bisogno di strumenti più avanzati, con il 96% degli intervistati che desidera tecnologie intelligenti per migliorare gli ambienti di lavoro

Più priorità all’esperienza dei dipendenti, con l’86% degli intervistati che sottolinea quanto sia importante potenziare la forza lavoro distribuita con un accesso continuo alle applicazioni ed esperienze collaborative di elevata qualità – il dato sale al 95% per le aziende con oltre 1000 dipendenti

In risposta, le aziende cercano di trasformare i luoghi di lavoro per soddisfare le esigenze di una forza lavoro ibrida e per creare un futuro lavorativo più inclusivo. Per attuare tale trasformazione, le aziende devono dare priorità a esperienze di lavoro flessibili, coinvolgenti e affidabili per i loro dipendenti, clienti, comunità ed ecosistemi. L’agilità e la resilienza del business sono fondamentali per questa trasformazione e, come confermato dal 90% dei CIO e dei decision maker IT, saranno inestricabilmente collegati. Ciò conferma la necessità di strumenti che colleghino, proteggano e automatizzino le tecnologie e le applicazioni al fine di trasformare e riunire la forza lavoro e i luoghi di lavoro, indipendentemente da dove lavorano i dipendenti.

Il portfolio Cisco e la sua esperienza nell’aiutare i clienti a navigare in complesse trasformazioni tecnologiche, forniscono gli strumenti per:

Consentire alla forza lavoro di lavorare in modo sicuro da qualsiasi luogo, con qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento.

Consentire un ritorno sicuro in sede trasformando uffici e strutture per favorire la produttività in luoghi di lavoro affidabili connessi in favore della salute e del benessere.

Abbattere le barriere geografiche, caratteriali, linguistiche e fornire strumenti per abilitare esperienze di comunicazione inclusive.

Trusted Workplace e ritorno sicuro in ufficio

I dispositivi Cisco Webex permettono un ritorno in ufficio in sicurezza grazie a funzionalità come il wayfinding, la segnaletica digitale, avvio touchless di chiamate e riunioni, alert sulla capacità di una stanza, sensori ambientali e altro ancora. Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente blog.

La suite di applicazioni DNA Spaces Back to Business suite fornisce analisi dettagliate sulla posizione e dati analitici relativi al comportamento degli utenti per un ritorno sicuro in ufficio. Grazie a funzionalità che includono report sui dati provenienti da sensori di prossimità e monitoraggio in tempo reale sulla densità di occupazione, i clienti di Cisco Catalyst e Meraki possono implementare la soluzione DNA Spaces in meno di 30 minuti. Dal loro rilascio, le applicazioni DNA Spaces Back to Business sono state implementate in oltre 50.000 sedi aziendali.

La piattaforma cloud-first Cisco Meraki include le telecamere intelligenti MV per la sicurezza di persone, luoghi di lavoro, infrastrutture critiche e archivi importanti. Utilizzando Meraki MV e Cisco DNA Spaces, i responsabili della gestione degli edifici possono monitorare in tempo reale l’affluenza e la presenza di persone, e avere analisi dettagliate per rendere gli spazi ancora più sicuri e produttivi. I nuovi sensori Meraki MT forniscono dati analitici con monitoraggio ambientale in tempo reale, dalla temperatura all’umidità, dalle perdite, all’apertura/chiusura delle porte. Ulteriori informazioni sono disponibili in questo blog.

Cisco Industrial Asset Vision semplifica il monitoraggio delle risorse e delle strutture con sensori IoT. Per garantire la sicurezza dei lavoratori, il monitoraggio remoto fornisce dati in tempo reale sia degli ambienti IT che di quelli industriali e permette di conoscere la posizione di persone e di ridurre al minimo il contatto. Inoltre, i dati analitici relativi agli uffici e alle risorse aiutano a gestire meglio le prestazioni e la manutenzione dei dispositivi di rete.

Workplace Zero Trust for Industrial Networks porta la sicurezza IT e OT (Operational Technology) a un livello superiore proteggendo le operation e abilitando al contempo più accessi remoti e applicazioni cloud negli ambienti industriali. La soluzione sfrutta Cisco Cyber Vision e Cisco ISE/DNA Center per creare zone di produzione sicure e garantire che le policy di sicurezza non interrompano i processi industriali, fornendo infine un accesso alla rete coerente, basato sull’identità e sicuro per utenti e dispositivi. Ulteriori informazioni sono disponibili in questo blog.

Soluzioni per la sicurezza per chi lavora a distanza

Cisco Secure Remote Worker è una soluzione di sicurezza semplice, scalabile e integrata che, tramite la piattaforma Cisco, protegge i lavoratori a distanza. Verifica l’identità di tutti gli utenti prima di concedere l’accesso alle applicazioni aziendali con Cisco Secure Access by Duo; abilita l’accesso sicuro alla rete aziendale per qualsiasi utente, da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo con Cisco AnyConnect Mobility Client (VPN); e coordina la difesa contro le minacce con Cisco Umbrella per la sicurezza Internet, Cisco Secure Email per la protezione della posta elettronica e Secure Endpoint per la sicurezza degli endpoint. Questa soluzione fa parte della piattaforma integrata e cloud-native SecureX.

Cisco Managed Remote Access di Cisco Customer Experience (CX) fornisce le competenze necessarie per garantire la sicurezza, a lungo termine, della forza lavoro remota o ibrida. Grazie a Cisco Managed Remote Access, le aziende hanno a disposizione gli esperti Cisco CX non solo per creare e potenziare le VPN in tutto il loro ecosistema, ma anche per sfruttare i servizi di gestione e supervisione gestiti interamente da Cisco.

Le soluzioni di Collaboration e Secure Remote Work permettono alla forza lavoro ibrida e al lavoratore flessibile di chiamare, incontrare e messaggiare con le persone senza spiacevoli interruzioni. Adottando tali soluzioni, le aziende permettono ai team di comunicare, ideare e progettare in modo sicuro, lavorando in sinergia con le app che più preferiscono. Le innovazioni apportate a Cisco Webex creano esperienze personalizzate con layout ad hoc, funzioni avanzate di chiamata e l’intelligenza di Webex Assistant per la traduzione in tempo reale, la trascrizione automatica, e altro ancora. Ulteriori informazioni sono presenti in questo blog.