Dell Technologies è parte del lancio di VMware Cloud Universal per offrire ai clienti un’esperienza cloud integrata e coerente

Dell Technologies ha annunciato di essersi unita a VMware nel lancio di VMware Cloud Universal. Consentendo ai clienti di investire in soluzioni ibride e multi-cloud – pur conservando la flessibilità del deployment – VMware e Dell Technologies forniscono ai propri clienti un’esperienza integrata e coerente.

Dell Technologies e VMware, infatti, adottano un approccio pragmatico che può aiutare le aziende a far evolvere le infrastrutture e i processi di cui sono dotate preparandole al prossimo futuro.

Licenze flessibili offrono la possibilità di spostare risorse e workload tra on-premises e cloud pubblico o entrambi gli ambienti in linea con l’evoluzione delle tecnologie o delle necessità di business nel tempo. La collaborazione tra i team metterà a disposizione dei clienti una guida personalizzata sulla base delle esigenze specifiche di ognuno di loro.

VMware Cloud Universal, esperienza integrata e coerente

VMware Cloud on Dell EMC è una piattaforma cloud completamente gestita, sicura e scalabile che offre tutti i vantaggi di un’infrastruttura on-premises, erogata as-a-Service. Questa soluzione “Local Cloud as-a-Service” combina la semplicità e l’agilità del cloud pubblico con la sicurezza e il controllo dell’infrastruttura on-premises. Con l’annuncio di VMware Cloud Universal, si fa un passo avanti: diventa più semplice che mai modernizzare data center e ambienti edge con hardware, software e servizi di livello enterprise allo stato dell’arte – adottando nel contempo un modello operativo cloud.

Per i clienti che preferiscono gestire la propria infrastruttura cloud privata è disponibile un portafoglio di soluzioni strettamente integrate con VMware Cloud Foundation. I crediti VMware Cloud Universal possono essere utilizzati con VCF Subscription per una flessibilità ancora maggiore.

Ogni azienda, e talvolta ogni prodotto che essa fornisce, può presentare esigenze diverse relativamente alla piattaforma utilizzata per ospitare le sue app. Il livello di controllo architetturale in termini di componenti sottostanti, il livello di integrazione (o, viceversa, il livello di configurabilità) della soluzione e la quantità di responsabilità delle normali operazioni della piattaforma che ne risulta dipendono tutti da requisiti specifici.

Componenti best-of-breed come i server PowerEdge e persino lo storage primario con PowerStore e PowerMax garantiscono il più alto grado di configurazione e controllo. Opzioni chiavi in mano basate su VxRail vengono fornite preconfigurate e altamente integrate per un’attivazione veloce e priva di difficoltà.

Approcci as-a-Service attraverso Dell Technologies Cloud propongono consumi flessibili, consegna di bundle completi, servizi di implementazione e, se necessari, persino servizi gestiti.

Insieme con VMware Dell Technologies sta ridisegnando il futuro dell’infrastruttura IT impegnandosi a favore di partnership a lungo termine per fornire ai clienti un’esperienza integrata e coerente su cui basare la loro trasformazione digitale.