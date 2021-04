La nuova managed network di BT supporta le soluzioni di mobilità intelligente di Alstom e ottimizza la connettività al cloud

BT ha stipulato un contratto quinquennale con Alstom, uno dei principali fornitori mondiali di sistemi, apparati e servizi per il settore della mobilità, che permetterà al colosso francese di ammodernare la sua rete globale con le più recenti soluzioni di connettività ottimizzate per il cloud.

La nuova rete collegherà le operazioni di Alstom in 350 sedi di 60 paesi, tra cui impianti di produzione, uffici, depositi e data center. Fornirà un accesso agile e sicuro alle applicazioni e ai servizi aziendali utilizzati dai dipendenti di Alstom, 24.000 dei quali hanno lavorato da remoto durante la pandemia.

Grazie alla collaborazione con i consulenti di BT e al processo di Smart Transformation, che consente di combinare le migliori soluzioni alle esigenze aziendali, Alstom ha scelto di puntare su un servizio di rete gestito basato su una soluzione SD-WAN VMware, erogato da BT attraverso la nuova piattaforma di digital service.

Il servizio aiuterà Alstom a velocizzare la sua strategia “move to cloud” e migliorerà la visibilità dell’azienda sul traffico di rete, permettendole di ottimizzare l’esperienza dell’utente finale. Inoltre includerà una gamma di opzioni completamente gestite o co-gestite, che consentiranno ad Alstom di avere la massima flessibilità nel controllo dei singoli aspetti del change management.

Nicolas Vurpillot, direttore rete e sicurezza di rete di Alstom, ha dichiarato: “Il passaggio a Internet quale rete principale fa parte del nostro piano strategico: Alstom in Motion, che fornirà un accesso sicuro, scalabile e affidabile alle applicazioni riducendo i costi e migliorando la co-gestione. A seguito di una valutazione approfondita delle tecnologie SD-WAN disponibili, BT ha dimostrato la volontà e la capacità di innovare, migliorare i livelli di servizio e collaborare con Alstom per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi strategici “.

Joris van Oers, managing director, Risorse, Manufacturing e Logistica & Europe, della divisione Global di BT, ha detto: “E’ dal 2015 che colleghiamo le attività globali di Alstom e siamo contenti di essere stati scelti per continuare a farlo anche nei prossimi anni. Alstom potrà così beneficiare dell’ultimissimo servizio SD-WAN VMware insieme alla nostra affidabilità in termini di sicurezza, alla grande attendibilità e a una vasta gamma di opzioni di gestione. Si tratta di un ottimo esempio di come la nostra nuova generazione di servizi di connettività gestita offra ai clienti scelta e flessibilità nella pianificazione del loro futuro digitale”.