È online il programma di secsolutionforum, l’evento digitale dedicato alla sicurezza che toccherà tematiche come privacy e aspetti normativi, cybersicurezza, videosorveglianza, antintrusione e antincendio

Manca meno di un mese all’apertura dell’edizione 2021 di secsolutionforum che si svolgerà in formato digitale dal 28 al 30 Aprile (per iscriverti clicca qui).

L’evento sarà facilmente fruibile online e ancora più ricco di contenuti. Gli argomenti verranno trattati in modo approfondito, correlati anche alle particolari esperienze che hanno caratterizzato l’ultimo anno.

Saranno presenti relatori di primissimo livello, i quali porteranno in campo argomenti, approfondimenti ed esempi concreti di come il fattore convergenza IT e OT sia già una realtà tangibile.

Inoltre numerosi enti hanno confermato la loro presenza in forma ufficiale; Confartigianato, ANIE Sicurezza, AIPSI, Anfov, AIPSA, sono alcuni fra quelli che interverranno, fornendo il loro contributo per tracciare una fotografia chiara sulla situazione nazionale.

Privacy e aspetti normativi, cybersicurezza, videosorveglianza, antintrusione e antincendio sono tematiche dell’edizione 2021 di secsolutionforum che verranno affrontate attraverso incontri con aziende e professionisti del settore fornendo una panoramica completa riguardo alle ultimissime soluzioni e tecnologie.

Il programma (ancora in fase di aggiornamento) di secsolutionforum è disponibile qui.

Il 2020 ha accelerato la rivoluzione digitale in moltissimi settori, presentando nel frattempo nuove problematiche che hanno rappresentato per tutto il comparto nuove sfide. Il proseguimento della transizione digitale per raggiungere lo stato full digital tiene viva l’attenzione sulle problematiche di gestione dei dati sotto ogni aspetto. Il proliferare del lavoro remoto ha mostrato quali sono i punti deboli per i quali vanno prese varie accortezze per elevare il livello di sicurezza. Non ultimo, l’ambito della videosorveglianza, che sta ricoprendo un ruolo sempre più cruciale, grazie anche al traino dell’intelligenza artificiale.

Secsolutionforum è suddiviso in tre giornate dove verranno affrontate tutte queste problematiche e, attraverso l’interazione fra rappresentanti di autorità pubbliche e professionisti di settore, i partecipanti potranno apprezzare ogni soluzione a tutti i quesiti tecnico legali.

Le giornate si divideranno fra scenari, formazione e workshop.

Il 28 Aprile apertura con l’importante tavola rotonda sugli scenari attuali di sicurezza fisica e logica correlati alla privacy. Interverranno Giulio Iucci di ANIE Sicurezza, Alessandro Manfredini di A2A, Alvise Biffi di Assolombarda e Luciano Corino di Federprivacy. La tavola rotonda farà convergere le tematiche verso l’approccio resiliente, aspetto assai importante che sta oramai caratterizzando ogni ambito industriale e lavorativo. Seguiranno appuntamenti formativi riguardo a progettazione e normative tecnico legali.

Il secondo giorno di secsolutionforum, 29 Aprile, Alvise Biffi di Assolombarda prosegue la panoramica sugli scenari attraverso gli standard europei di cybersecurity in vista del 2023; traguardo da raggiungere, da parte di tutte le imprese, per raggiungere gli standard di compliance. Marco Bozzetti di AIPSI scatterà la fotografia circa la situazione attuale della cybersecurity nazionale: servizi digitali, risultati, considerazioni e possibili scenari futuri. Verrà il turno della formazione con l’Avvocato Roberta Rapicavoli che affronterà le tematiche di obbligo e responsabilità nel settore della videosorveglianza, seguito da altri due appuntamenti su Antincendio con Antonio Panìco docente Ethos Media e Assetti organizzativi di impresa, con Giuseppe Ligotti Consulente di HR profittevole.

Il 30 Aprile sarà caratterizzato da un ricco programma di workshop e formazione con lo scopo di approfondire in maggior misura le tematiche affrontate nei giorni precedenti. L’Avvocato Marco Soffientini affronterà il complesso ambito delle norme privacy e cybersecurity nella videosorveglianza. Seguirà un’analisi sugli scenari di sicurezza informatica e normative a cura di Paolo Prinetto del CINI. Workshop di approfondimento riguardo alla videosorveglianza urbana e formazione circa le opportunità di business nei settori Security completeranno la giornata.

I corsi che si terranno durante le tre giornate di secsolutionforum saranno validati TÜV Italia e daranno la possibilità di accedere a crediti formativi. Secsolutionforum 2021 offrirà un’opportunità unica per partecipare a corsi di formazione, incontri, workshop entrando in contatto con le aziende in totale sicurezza.