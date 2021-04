Amazon Web Services (AWS) e Continental hanno annunciato una collaborazione a lungo termine per sviluppare Continental Automotive Edge (CAEdge).

Si tratta di una piattaforma modulare hardware e software che collega i veicoli al cloud, e dispone di un banco di lavoro virtuale che offre numerose opzioni per sviluppare, fornire e mantenere funzioni di sistema “software intensive”.

Questo permetterà ai conducenti di integrare le funzioni che desiderano in futuro durante l’intera vita di servizio del loro veicolo, con la possibilità di scaricare aggiornamenti software rapidi e convenienti.

Un ambiente di sviluppo per l’architettura del veicolo “software intensive”

Grazie alla piattaforma Continental Automotive Edge, Continental rafforza il suo ruolo di leader nello sviluppo di architetture e software per veicoli all’avanguardia.

Continental Automotive Edge sarà in grado di fornire ai futuri produttori di veicoli e ai partner un ambiente di sviluppo per l’architettura del veicolo “software intensive”.

Questo ambiente potrà essere utilizzato per implementare soluzioni software, sensori e big data in minor tempo. Come risultato, il software del veicolo può essere sviluppato e testato in modo più efficiente e sicuro e distribuito direttamente ai veicoli.

Per introdurre la piattaforma Continental CAEdge sul mercato, più di 1.000 sviluppatori Continental sfrutteranno tutto il potenziale offerto dalle ultime tecnologie, grazie al supporto di AWS. La piattaforma CAEdge è già in fase di test nello sviluppo di serie di un produttore automobilistico e sarà disponibile per altri clienti a partire dalla fine del 2021.

Continental Automotive Edge: verso sistemi di guida altamente automatizzati

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bill Vass, vice president of engineering in AWS: «Continental mette a disposizione la sua esperienza nel campo della mobility e una profonda conoscenza del settore automobilistico, mentre AWS, il fornitore leader di cloud computing, porta con sé l’accesso alle più recenti tecnologie di machine learning e altri servizi cloud innovativi. Insieme a Continental e ai suoi clienti, stiamo creando un ambiente di sviluppo che accelererà la creazione di sistemi di guida altamente automatizzati e autonomi».