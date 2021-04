VMware annuncia VMware Anywhere Workspace, una soluzione progettata per aiutare le aziende a fornire esperienze migliori e più sicure ai propri dipendenti, indipendentemente da dove si trovino nel mondo.

Il nostro modo di lavorare, infatti, è cambiato per sempre. E ora che le aziende hanno toccato con mano i benefici del lavoro a distanza, non vogliono limitarsi a sostenerlo, ma vogliono diventare aziende realmente distribuite, in grado di lavorare da qualsiasi luogo.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Sanjay Poonen, chief operating officer, customer operations, VMware: «Il lavoro è quello che fai, non dove lo fai. Le aziende stanno ripensando i luoghi e le modalità con cui i team collaborano e innovano, e non devono limitarsi a un semplice cambio di approccio. Devono cambiare mentalità per creare una cultura digital-first che metta al primo posto l’esperienza dei dipendenti. Abbiamo sviluppato VMware Anywhere Workspace in funzione di questo nuovo modo di lavorare. La soluzione giocherà un ruolo importante nella creazione di aziende più forti, più focalizzate e più resilienti».

Addio all’attrito tra dipendenti e sistemi IT

VMware Anywhere Workspace consente alla forza lavoro di oggi di lavorare ovunque, eliminando l’attrito che può esistere tra i sistemi IT e i dipendenti. Questo crea esperienze migliori e una sicurezza più ampia e più efficace. Il tutto con meno spese e costi operativi.

VMware Anywhere Workspace pone le basi e le prospettive per abilitare il futuro del lavoro.

La soluzione aiuta i clienti a:

Gestire ovunque l’esperienza multimodale dei dipendenti in modo che possano lavorare in modo più intelligente ed essere più produttivi. Dà loro accesso a una grande user experience e a prestazioni coerenti su qualsiasi dispositivo, da qualsiasi luogo, su qualsiasi rete. Inoltre, migliora il modo in cui l’IT può fornire servizi agli utenti.

Proteggere l’edge distribuito con una sicurezza maggiore e più efficace. Ciò consente a qualsiasi utente di accedere a qualsiasi app da qualsiasi dispositivo. L’approccio Zero Trust di VMware combina la sicurezza della rete all’edge con la sicurezza e la gestione degli endpoint.

Automatizzare lo spazio di lavoro in modo che l’IT sia non solo più semplice, reattivo ed efficiente, ma anche più moderno. Questo permette alle aziende di concentrarsi sui risultati che desiderano raggiungere invece che sui compiti che devono svolgere. Il tutto alimentato da una gestione intelligente dei flussi di lavoro, della compliance e delle prestazioni.

Le tecnologie Anywhere Workspace

VMware Anywhere Workspace riunisce i vantaggi di tre soluzioni leader del settore:

VMware Workspace ONE , che fornisce una gestione unificata degli endpoint, la virtualizzazione di desktop e applicazioni e una varietà di soluzioni relative all’esperienza dei dipendenti, alla produttività e alla sicurezza.

, che fornisce una gestione unificata degli endpoint, la virtualizzazione di desktop e applicazioni e una varietà di soluzioni relative all’esperienza dei dipendenti, alla produttività e alla sicurezza. VMware Carbon Black Cloud , che assicura la protezione gli endpoint e dei carichi di lavoro cloud-native.

, che assicura la protezione gli endpoint e dei carichi di lavoro cloud-native. VMware SASE, che combina le capacità SD-WAN con le funzioni di sicurezza fornite dal cloud, tra cui la sicurezza web del cloud, l’accesso alla rete zero trust e il firewalling. Queste funzionalità sono fornite as-a-service da una rete globale di punti di presenza (PoP).

VMware Anywhere Workspace presenta punti di integrazione unici tra le soluzioni, con altri previsti nel tempo.

Per esempio:

Carbon Black Cloud e Workspace ONE si integrano per unificare la gestione degli endpoint fisici e virtuali e le capacità di sicurezza.

e si integrano per unificare la gestione degli endpoint fisici e virtuali e le capacità di sicurezza. Workspace ONE e i servizi SASE (VMware SD-WAN, Work from Home networking, VMware Secure Access) si integrano per fornire un accesso di rete zero trust (ZTNA) su POP distribuiti a livello globale.

Secondo Adam Holtby, Principal Analyst, Omdia: «Una forza lavoro veramente ibrida è quella abilitata a lavorare in qualsiasi luogo, attraverso qualsiasi rete e dispositivo, e senza compromessi quando si tratta di produttività dei dipendenti. Tuttavia, la realizzazione di questo ideale si è dimostrata difficile per le aziende che spesso si affidano a un complesso insieme di pratiche e tecnologie di sicurezza legacy. Sono necessarie nuove soluzioni e pratiche per la sicurezza, la gestione e la produttività dei dipendenti se le aziende vogliono abilitare e proteggere in modo ottimale una forza lavoro più ibrida e distribuita. Questa proposta di valore è al centro della nuova soluzione di VMware, e ha un grande potenziale per aiutare il fornitore a diventare un partner importante per le aziende che cercano di abbracciare il futuro del lavoro».

Come appare il futuro del lavoro per i clienti VMware

Con sede a Monaco, OSRAM Continental sviluppa sistemi di illuminazione per il settore automobilistico. Michael Schoeberl, CIO, ha dichiarato: «La pandemia ci ha costretti a ripensare il nostro modo di lavorare; molte delle nuove pratiche che abbiamo sviluppato saranno portate avanti anche in futuro. I processi di assunzione e onboarding, per esempio, sono due aree che sono convinto non torneranno più alla vecchia modalità. Anywhere Workspace ci offre gli strumenti di cui abbiamo bisogno per incontrare virtualmente i candidati, estendere la nostra offerta e fornire loro l’accesso alle app e alle risorse per l’onboarding, il tutto senza mai recarsi fisicamente in ufficio».

Deutsche Telekom è una società globale tedesca di consulenza e servizi IT. Florian Mösch, senior executive program manager, ha commentato: «Non mi aspetto di vedere un drastico cambiamento nell’attuale situazione di lavoro distribuito, mi aspetto invece che vengano apportati degli aggiustamenti. Per esempio, è molto probabile che i dipendenti non torneranno in ufficio cinque giorni alla settimana, ma una volta alla settimana, o ogni due. Soluzioni come VMware Anywhere Workspace renderanno più facile per le organizzazioni sostenere la scelta dei dipendenti, mantenendo la loro produttività e preservando la cultura collaborativa».

Rentokil Initial fornisce servizi di controllo di disinfestazione. Chris Gill, group head of Workplace Services, ha commentato: «Risolviamo gli stessi problemi – ripariamo computer, mettiamo nuovi dispositivi a disposizione dei dipendenti ecc. – ma il modo in cui completiamo il nostro lavoro è cambiato. Le tecnologie Anywhere Workspace ci stanno aiutando ad accelerare alcuni processi – come il provisioning dei dispositivi out-of-the-box – per ridurre lo sforzo e il tempo che l’IT deve dedicare a queste richieste di routine».

La United States Senate Federal Credit Union fornisce servizi finanziari al Senato degli Stati Uniti e alle comunità di Capitol Hill. Mark Fournier, CIO, ha dichiarato: «Prima della pandemia avevamo acquistato e iniziato a rinnovare un nuovo spazio per la nostra sede. La modalità di lavoro da remoto che abbiamo portato avanti durante la pandemia ci ha fatto ripensare a come utilizzare lo spazio e fornire ai nostri dipendenti sia le tradizionali esperienze desktop che quelle mobili. Fornire un’esperienza coerente e offrire flessibilità ai nostri dipendenti al loro ritorno in ufficio sarà possibile grazie all’adozione di un approccio Anywhere Workspace».

Angel MedFlight è una società di trasporto medico aereo. Paul Green, chief development officer, ha commentato: «Ciò che facciamo si basa fondamentalmente sulle connessioni che abbiamo con i nostri pazienti, i nostri case manager e i familiari. Sono orgoglioso di come abbiamo continuato a garantire un’assistenza eccezionale anche in una situazione di completo sradicamento dall’ambiente di lavoro tradizionale. Non abbiamo intenzione di tornare in ufficio come se non fosse successo nulla. Desideriamo mantenere il nostro programma di lavoro da casa non più esclusivamente come una necessità come era successo l’anno scorso, ma come un programma continuo e permanente. Lavorando con VMware e implementando le tecnologie Anywhere Workspace desideriamo garantire ai nostri dipendenti di essere operativi indipendentemente da dove scelgono di lavorare».

La Brisbane Catholic Education è un network che comprende oltre 140 scuole. Paul Saltmarsh, senior IT officer, ha dichiarato: «Il lockdown ci ha costretti a cambiare le modalità con cui ci approcciamo alla tecnologia. Ora che con mia grande gioia siamo tornati in classe, gli insegnanti, il personale scolastico e gli studenti continuano a usare gli strumenti tecnologici per migliorare l’apprendimento e l’esperienza lavorativa. VMware Anywhere Workspace consentirà al nostro team di gestire e proteggere meglio le decine di migliaia di dispositivi che ora sono punti fermi e strumenti di lavoro imprescindibili anche dell’insegnamento in presenza».

Un evento online per saperne di più su Anywhere Workspace

Il 5 e 6 maggio VMware ospiterà l’evento online gratuito “Leading Change: Build Trust with the Anywhere Workspace”, un’occasione durante la quale i leader aziendali discuteranno su come le organizzazioni possono abbracciare la nuova normalità e trasformarsi in organizzazioni sicure e distribuite.

L’evento ospiterà:

Un keynote di apertura, il 5 maggio alle ore 10:00 a.m. CEST (EMEA); 9:00 a.m. PDT (Americas); il 6 maggio alle ore 11:00 a.m. SGT (APJ).

Sessioni tecniche e di business, con relatori diversi per ogni regione.

Numerose sessioni on-demand con approfondimenti tecnologici su VMware Workspace ONE e VMware Horizon, VMware SD-WAN e VMware SASE, e VMware Carbon Black Cloud.

Una vasta gamma di relatori, tra cui VMware executive, esperti in materia, clienti e membri della community VMware. Visualizza l’elenco completo dei relatori qui.

Per registrarvi, cliccate QUI