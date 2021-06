TIBCO Software ha annunciato una serie di miglioramenti innovativi al proprio portafoglio di soluzioni Unify data management, compresi i prodotti TIBCO Data Virtualization e TIBCO EBX.

Queste soluzioni potenziano notevolmente la data fabric di un’azienda, consentendo ai clienti di sfruttare al massimo i dati.

Secondo un recente sondaggio di Gartner, “i team di data management affermano di utilizzare il 56% del proprio tempo in iniziative di produzione, mentre ne impiegano solo il 22% nell’innovazione”.

I principali aggiornamenti delle soluzioni di data management TIBCO si concentrano specificamente su questi problemi, offrendo una facilità di utilizzo completa a tutti gli utenti e consentendo un approccio flessibile a esigenze critiche di data fabric.

Innovare il data management con semplicità

Con interfacce utente notevolmente migliorate e implementazioni low-code, i clienti che hanno una ridotta o nulla preparazione tecnica possono avvantaggiarsi appieno di questi prodotti per innovare i propri dati. Inoltre, i nuovi connettori cloud e una migliorata capacità di elaborazione aiutano le imprese di qualsiasi tipo a unificare e gestire grandi volumi di dati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mark Palmer, senior vice president responsabile di progetto di TIBCO: «Le aziende di successo richiedono un approccio moderno per rispondere alle sfide sui dati derivanti dall’attuale mole di dati complessi di scarsa qualità. I potenziamenti che abbiamo aggiunto ai nostri prodotti di data management cambiano in modo radicale l’approccio di un’organizzazione alla data fabric, consentendo a tutti gli utenti di unirsi alla rivoluzione del data management».

I potenziamenti di TIBCO EBX permettono ai clienti di elaborare velocemente centinaia di milioni di record, consentendo una vera e propria rivoluzione nelle loro attività di master data management. Le organizzazioni possono ora avvantaggiarsi di interfacce web embedded e scripting low-code in EBX, creando facilmente o disegnando moduli personalizzati, processi e regole con una limitata o nulla conoscenza di SQL. Inoltre, EBX ora ha funzioni grafiche per confrontare, unire e analizzare i dati, oltre a nuovi servizi incorporati nel workflow, come il data lineage (genealogia dei dati).

Per Shayne Chidlaw, responsabile del team Innovation e Analytics, Rife Resources: «Il processo decisionale guidato dai dati dipende da dati di qualità elevata, oltre che da time-to-insight, facilità di accesso e trasparenza per tutti gli utenti. TIBCO Data Virtualization ci consente di unificare dati provenienti da sorgenti diverse, offrendoci nuovi insight per far progredire il nostro business. Le soluzioni offerte da TIBCO continuano a guidare il mercato con la capacità di visualizzare in modo potente i dati in tempo reale, consentendoci di rispondere velocemente alle necessità del nostro business».

TIBCO Data Virtualization offre una nuova interfaccia basata sul web e semplice da utilizzare, che consente agli utenti di business di operare autonomamente e trasformare i propri dati. Con il proprio catalogo dati ricercabile, TIBCO Data Virtualization consente ora agli utenti di visualizzare e ricercare sorgenti dati nei propri silos organizzativi, assicurando che i dati vengano riutilizzati fino all’ultimo livello possibile, risparmiano tempo e sforzi organizzativi. La soluzione offre anche connettività immediata (out-of-the-box) a sorgenti dati cloud popolari come Amazon S3, Azure Data Lake Storage e Google BigQuery, offrendo ai clienti ancora più flessibilità per virtualizzare i propri dati all’interno di un cloud o di un’architettura ibrida.

Come concluso da Bruno Billy, presidente per il Nord America di Apgar Consulting: «Molte soluzioni di data management sul mercato promettono semplicità d’utilizzo, velocità di implementazione e capacità di fornire al personale un nuovo accesso a dati di business cruciali. Tuttavia possono volerci ancora giorni o settimane perché i dipartimenti possano disporre dell’accesso ai dati di cui hanno bisogno, effettuare analisi e rendere i dati actionable, utilizzabili concretamente. TIBCO supera queste sfide attraverso le proprie soluzioni leader di data management, offrendo agli utenti un più veloce time-to-value, con nuovi modi per confrontare, unire e analizzare i dati. Queste nuove funzioni, unite alla consulenza pragmatica e all’approccio sartoriale di Apgar nel fornire servizi, risolvono i problemi più pressanti della gestione dati odierna».